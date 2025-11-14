我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部針對50號提案提告加州州長紐森。（路透）
司法部針對50號提案提告加州州長紐森。（路透）

司法部13日宣布，對加州州長紐森與州務卿韋伯（Shirley Weber）提起訴訟，指加州通過的第50號法案（Proposition 50）所採用的選區重畫地圖違憲。

司法部表示，該項目要求以種族為基礎進行聯邦眾議院選區畫分，違反美國憲法第十四修正案的平等保護條款。第50號法案修改了加州憲法，允許州議會重新繪製聯邦眾議院選區地圖。包括立法紀錄與公開發言等證據，顯示立法機關在畫新地圖時，將西裔人口比例與種族考量置於主導地位，構成以種族為基礎操弄選區，違反憲法。

美國加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）表示，加州議會通過的這些以種族為基礎的選區地圖，既非法又違憲。他說，司法部正迅速採取行動，以防止這些違法地圖汙染即將到來的選舉。加州可以畫選區，但不能以種族為基礎。

司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，加州的選區重畫方案，是赤裸裸的權力剝奪，踐踏民權，以及嘲弄民主程序。她說，州長紐森試圖鞏固一黨統治，並讓數百萬加州人噤聲，這絕不會得逞。

首席助理司法部長歐塞特（Jesus A. Osete）表示，種族不能被用作推動政治利益的工具，加州議會在50號法案中的做法違憲。「加州人被迫接受一份非法、以種族畫分的地圖，但美國憲法禁止在2026年及此後的選舉中，使用這份地圖。」

司法部在「Tangipa等人訴Newsom等人」（Tangipa, et al. v. Newsom, et al.）一案中，提出動議。該動議正在美國加州中區聯邦地方法院審理。

加州 司法部 紐森

上一則

加州吊銷1.7萬商用卡車駕照 華人業者四面楚歌

下一則

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

延伸閱讀

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州

50號法案以西裔為主重劃選區？司法部起訴加州
不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照
新學期起 加州4歲童上「學前班」一律免費

新學期起 加州4歲童上「學前班」一律免費
紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕

紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕
紐森現身COP30嗆中國：加州不會讓出氣候競賽舞台

紐森現身COP30嗆中國：加州不會讓出氣候競賽舞台
紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

紐森現身COP30美國館 抨擊川普挺化石燃料

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌