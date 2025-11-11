日常運動倒退走 改善膝關節疼痛

倒退行走對關節健康、慢性疼痛、甚至大腦健康都有顯著益處。（示意圖取自Unsplash.com）

倒退行走可能對關節 健康、慢性疼痛、甚至大腦健康都有顯著益處，科學證據支持這項說法。多項研究表明，只要改變行走方向，就可以激活身體，實現傳統運動無法達到的效果。嘗試向後走，這種看似新奇的方法，實際上可能是最簡單的運動方式之一，而且安全、有效。

據FOX新聞報導，在「骨科 手術與研究雜誌」（Journal of Orthopaedic Surgery and Research）發表的文章中，研究人員重點關注輕中度膝關節炎患者，這類疾病常伴有關節疼痛、僵硬和活動受限。

報告稱，與正向行走相比，參與者每周多次在日常運動中加入倒退行走，持續六周後，膝關節功能顯著改善，疼痛明顯減輕，倒退行走會改變膝關節周圍肌肉的運作方式。由於步幅短，落地輕柔，可以減少關節受到壓力，隨著時間推移，關節磨損也會減少。

另一項發表在「公共科學圖書館綜合」（PLOS One）上的研究，考察倒退行走對慢性下背部疼痛患者的影響。經過幾周訓練，參與者不僅疼痛降低，而且腰椎骨盆運動的控制能力也得到提升，有助於脊椎穩定。

這些研究成果引人注目，因為向後走，這種運動本身衝擊力很小，無需跳躍、扭轉或舉重，僅通過改變行走方式，就可以重新訓練身體。

美國著名醫療機構克里夫蘭診所 (Cleveland Clinic) 指出，倒退行走不僅對關節有益，還能鍛鍊大腦，可以挑戰空間感、協調性和注意力。這種額外的腦力勞動可以加強大腦和肌肉之間的聯繫，幫助提高平衡和反應時間。此外，它對身體的要求也比看起來更高。該診所研究表明，由於肌肉參與度高，倒退行走每分鐘比以相同速度向前行走，燃燒更多卡路里。這種運動促進更好的姿勢，因為參與者必須挺胸收腹，集中注意力才能保持平衡。

即使每天少量運動，也能帶來顯著效果。日常生活中增加五分鐘倒退行走，可以顯著提高力量和平衡能力，尤其對長者或正從傷病中恢復的人群而言。