今天公投 50號提案料輕鬆過關

民主黨人把50號提案與反川普緊緊地綁在一起，顯然是成功的策略。（取自，50提案網頁）

50號提案的投票 在4日晚間才結束，但選前民調指出本案會輕鬆過關，民主黨人把這項特別選舉跟川普緊緊地綁在一起，顯然是成功的策略。

CalMatters報導，在第50號提案投票結束的前一天（3日），加州 選民似乎準備通過州長紐森 的選區畫分方案，該提案透過不符正常規範的選區畫分使民主黨受益。

近期民調顯示，支持該提案的陣營獲得強而有力的支持。紐森的競選團隊鋪天蓋地投放明星雲集的廣告，試圖淹沒對手微弱的最後呼籲，由於捐款湧入導致加州競選財務網站崩潰，紐森甚至要求支持者停止捐款：「您可以停止捐款了，謝謝。」

如果公投過關，該措施將暫時停用加州目前由獨立公民委員會繪製的國會選區地圖，並在2030年前用由民主黨內部人士繪製的選區地圖取而代之。紐森及其盟友表示，加州必須反制共和黨控制的州（例如德州、密蘇里州和北卡州）在過去十年中通過選區畫分操縱選舉的企圖，才能確保民主黨在明年的期中選舉中擁有公平的機會，或可贏回眾議院的控制權。

盡管共和黨表面上強硬反對，但一些50號提案的反對者私下也接受了該提案最會過關的現實。來自奧羅維爾（Oroville）的共和黨眾議員拉馬爾法（Doug LaMalfa）在最近一次反對第50號提案的新聞發布會上說，「我不會逃避戰鬥」。根據新的選區畫分圖，他的選區將發生巨大變化。

加州兩個最具權威的無黨派民調機構上周發現，絕大多數可能投票的選民支持或已投票支持第50號提案。加州公共政策研究所的調查顯示，56%的可能投票選民支持該提案，而只有43%反對。該調查還發現，近七成加州選民（無論黨派）表示，這次特別選舉的結果對他們「非常重要」，這是選民對一項公投提案關注度創下歷史新高。