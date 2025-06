影藝之都／救加州影業 李安新片「舊金山」獲減稅

李安導演的新片「舊金山」獲得稅收抵免的核准,該片改編自美國淘金熱背景小說「金山的成色」。(金馬執委會)

加州 電影委員會(CFC)23日公布最新一輪電影、電視製作稅收抵免的審批結果,共有48部劇情長片獲核,包括李安導演的新片「舊金山 」(Old Gold Mountain)。這一決定預計將為加州帶來高達6.64億美元總支出,其中包含3.02億美元的本地勞工薪資。

加州電影委員會公布最新一輪電影、電視製作稅收抵免的審批結果,共有48部劇情長片獲得核准。(美聯社)

這些項目中,超過一半影片計畫在洛杉磯 地區拍攝。洛杉磯正處2023年編劇與演員罷工、以及今年野火災情後的影視產業復甦期,這波拍攝潮,無疑為該產業注入強心針。本輪獲批的六部預算超千萬美元的獨立電影,全數計畫在洛杉磯以外地區進行主要拍攝。其中,李安的「舊金山」備受矚目,該片改編自美國淘金熱背景小說「金山的成色」(How Much Of These Hills Is Gold),預計將投入2730萬美元的製作成本。

另一部超千萬美元預算的影片,是導演David Robert Mitchell的恐怖片「他們跟著來」(They Follow)。作為2014年「鬼魅浮生」(It Follows)的續集,預估支出1430萬美元。此外,還有37部預算1000萬美元以下的獨立製作和五部大公司製作,亦獲稅收抵免核准。

目前,加州影視製作稅收抵免計畫的年度預算為3.3億美元,州長紐森已提議將預算提高至7.5億美元,但此提案仍須立法機構通過,納入2025至2026財年的州預算中。目前,加州立法機構正面臨削減支出壓力。

紐森在聲明中表示,「加州能成為全球娛樂重鎮,絕非偶然,而是幾代人靠專業技術與創意打造出來的成果。這一輪稅收抵免,將延續該傳統,讓攝影機繼續在家鄉運作,支撐數千名幕後工作者,同時促進依賴影視產業的地方經濟。」

加州電影委員會主任Colleen Bell指出,影視產業是加州創意經濟的核心,他們比以往任何時候,都更重視將製作留在本地。本輪稅收抵免,正展現對獨立與主流製作的全面支持。

這批48部片中,預估總共將聘用6515名演職人員,並產生3萬2000個群演工作日,合計拍攝日數達1346天。22部作品將主要在非洛杉磯縣的地區拍攝,包括范杜拉縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、舊金山灣區等地。

自該計畫2009年啟動至2025年5月止,加州已核准799個影視專案,累計拉動近270億美元經濟產值,並有效減少「外州製作」問題,同時擴展基層從業者的就業機會與多元社群職涯管道。

根據加州就業經濟藍圖「Jobs First」,創意產業為加州關鍵戰略部門之一。2023年,加州創意產業職缺達22萬個,佔全美同類職位四分之一;平均年薪16萬美元,比全州平均高逾五成。