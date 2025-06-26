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影藝之都／救加州影業 李安新片「舊金山」獲減稅

記者劉子為／綜合報導
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李安導演的新片「舊金山」獲得稅收抵免的核准，該片改編自美國淘金熱背景小說「金山的成色」。（金馬執委會）
李安導演的新片「舊金山」獲得稅收抵免的核准，該片改編自美國淘金熱背景小說「金山的成色」。（金馬執委會）

加州電影委員會（CFC）23日公布最新一輪電影、電視製作稅收抵免的審批結果，共有48部劇情長片獲核，包括李安導演的新片「舊金山」（Old Gold Mountain）。這一決定預計將為加州帶來高達6.64億美元總支出，其中包含3.02億美元的本地勞工薪資。

加州電影委員會公布最新一輪電影、電視製作稅收抵免的審批結果，共有48部劇情長片獲...
加州電影委員會公布最新一輪電影、電視製作稅收抵免的審批結果，共有48部劇情長片獲得核准。(美聯社)

這些項目中，超過一半影片計畫在洛杉磯地區拍攝。洛杉磯正處2023年編劇與演員罷工、以及今年野火災情後的影視產業復甦期，這波拍攝潮，無疑為該產業注入強心針。本輪獲批的六部預算超千萬美元的獨立電影，全數計畫在洛杉磯以外地區進行主要拍攝。其中，李安的「舊金山」備受矚目，該片改編自美國淘金熱背景小說「金山的成色」（How Much Of These Hills Is Gold），預計將投入2730萬美元的製作成本。

另一部超千萬美元預算的影片，是導演David Robert Mitchell的恐怖片「他們跟著來」（They Follow）。作為2014年「鬼魅浮生」（It Follows）的續集，預估支出1430萬美元。此外，還有37部預算1000萬美元以下的獨立製作和五部大公司製作，亦獲稅收抵免核准。

目前，加州影視製作稅收抵免計畫的年度預算為3.3億美元，州長紐森已提議將預算提高至7.5億美元，但此提案仍須立法機構通過，納入2025至2026財年的州預算中。目前，加州立法機構正面臨削減支出壓力。

紐森在聲明中表示，「加州能成為全球娛樂重鎮，絕非偶然，而是幾代人靠專業技術與創意打造出來的成果。這一輪稅收抵免，將延續該傳統，讓攝影機繼續在家鄉運作，支撐數千名幕後工作者，同時促進依賴影視產業的地方經濟。」

加州電影委員會主任Colleen Bell指出，影視產業是加州創意經濟的核心，他們比以往任何時候，都更重視將製作留在本地。本輪稅收抵免，正展現對獨立與主流製作的全面支持。

這批48部片中，預估總共將聘用6515名演職人員，並產生3萬2000個群演工作日，合計拍攝日數達1346天。22部作品將主要在非洛杉磯縣的地區拍攝，包括范杜拉縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣、舊金山灣區等地。

自該計畫2009年啟動至2025年5月止，加州已核准799個影視專案，累計拉動近270億美元經濟產值，並有效減少「外州製作」問題，同時擴展基層從業者的就業機會與多元社群職涯管道。

根據加州就業經濟藍圖「Jobs First」，創意產業為加州關鍵戰略部門之一。2023年，加州創意產業職缺達22萬個，佔全美同類職位四分之一；平均年薪16萬美元，比全州平均高逾五成。

加州 洛杉磯 舊金山

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