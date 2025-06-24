手機、社群與電玩成癮 恐增青少年自殺風險

一項最新研究指出，青少年若過度沉迷社群媒體、手機或電玩，日後出現自殺念頭或行為的風險將顯著提高。（示意圖，取自Pexels）

一項最新研究指出，青少年過度沉迷社群媒體 、手機或電玩，日後出現自殺念頭或行為的風險顯著提高，這項警訊引發許多家長與專家關注。

該研究由「美國醫學會期刊網絡」（JAMA Network）19日發表，分析逾4000名美國兒童，自9或10歲起開始追蹤。研究發現，孩子們成長到14歲時：約三分之一對社群媒體愈發成癮，約四分之一對手機日益依賴，超過四成則出現明顯電玩成癮傾向。

「這些青少年更可能出現自殺行為與念頭」，研究作者Yunyu Xiao強調。

該研究分析基於「青少年大腦認知發展研究」的長期計畫。研究團隊透過標準化問卷，追蹤兒童每日螢幕使用狀況。問卷內容包括：「我經常花很多時間想要用社群媒體」或「我試著少用社群媒體，但做不到」等。

近六成受訪者的社群媒體成癮屬低度，且多年來保持穩定；但約一成兒童，其社群成癮程度在研究第3至第4年顯著上升。手機方面，約有一半兒童屬高度成癮，另有四分之一呈現逐年上升趨勢；而在電玩部分，約六成維持低度成癮，41%則在特定期間出現高度成癮現象。

研究進一步指出，對手機與社群媒體成癮程度高，或成癮程度逐年增加的青少年，出現自殺念頭與行為的比例，亦顯著升高。至第4年時，近18%青少年曾表示有自殺念頭，5%曾有自殺行為。高度電玩成癮者，也觀察到類似現象。然而，單純的「螢幕總時數」與自殺風險高低並無顯著關聯。

根據美國國家公共電台（NPR）報導，舊金山 加大小兒科醫師納加塔（Jason Nagata）表示，大家都會收到手機每周螢幕使用時間的推播報告。雖然「螢幕使用時間」是容易理解的概念，但它無法反映使用內容所帶來的風險差異。

北卡大學心理學教授普林斯坦（Mitch Prinstein）表示，兒童的螢幕使用行為差異極大，「有人在看新聞，有人可能在瀏覽危險網站，僅以使用時間來判斷風險，不準確。」

納加塔長期運用研究資料，探討社群平台對青少年心理健康 的影響。他表示，這些螢幕成癮症狀，其實非常普遍。

專家呼籲，與其關注使用時間長短，家長與教育工作者更應警覺孩子是否出現難以控制的依賴行為，以及是否伴隨情緒低落、自我價值感下降等，以利及早介入，避免悲劇發生。