好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多4.99美元的烤雞一直人氣不減，往往一上架就被掃蕩一空。（本報檔案照）

提到好市多 （Costco ）最受歡迎的商品，每隻僅售4.99美元的烤雞一定會出現在名單中。這款烤雞早已成為許多家庭的必備品，即使近期曾面臨一些質疑，依舊人氣不減。然而，從一整隻烤雞變成方便料理的剝絲雞肉，中間的去骨步驟對不少人來說仍是個難題。近日，一段由好市多員工親自示範的烤雞去骨影片在網路上爆紅，向眾多消費者分享了獨門妙招。

根據美食網站allrecipes的分享，影片由Instagram平台創作者「abountifulkitchen」拍攝，當她造訪好市多熟食櫃檯時，向現場員工請教了最有效率的撕雞方法，並拍攝下這段教學過程。示範的員工Melissa被稱為親切的好市多員工，她僅靠雙手就迅速完成了去骨撕雞的動作，整個過程僅耗時30秒左右，展現出專業級的熟練度。

Melissa指出，第一步是拆開烤雞腿部的綁繩，接著用大拇指找到胸部與大腿之間的關節 位置，將大拇指插入兩腿之間並將關節從骨槽中彈出。如果雞還是熱的，皮很容易就能剝下（建議不要丟棄，因為皮含有豐富的風味）。

然後，她示範如何用大拇指滑進雞胸骨下方，雙手同時抓住兩側的胸肉，一把拉出整塊肉。「這裡有幾根很小的骨頭，要特別注意喔」，Melissa提醒道。最後，她用手指將骨頭周圍殘留的肉全部剝下，放在一個大烤盤上，雙手快速地將肉撕開幾次後，就能得到鬆散均勻的雞絲，方便日後料理。