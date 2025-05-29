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丕優：30%美國人每年會算命一次 僅1%做重大決定時依賴「天命」

編譯胡立宗／綜合報導
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維吉尼亞州諾福克市的塔羅牌算命師Ashley Branton，該州2024年才取消算命禁令。（美聯社）
維吉尼亞州諾福克市的塔羅牌算命師Ashley Branton，該州2024年才取消算命禁令。（美聯社）

丕優研究中心（Pew Research Center）最新的全美調查發現，2024年10月受調的9593位成人中，30%過去一年至少一次求教於占星術、塔羅牌或算命法；但是只有1%說，在做重大決定時，非常依賴「天命」。

整體來說，20%的美國人說，他們求卦問卜只是出於好奇心，10%則說他們是真的相信算命能給他們有用的建議。

不過，美聯社指出了另一個面向：占卜是個收入頗豐的行業。市調公司IBIS World指出，占星、掌紋、通靈、算命等等，2024年營收達23億美元，提供10萬5000個工作機會。

IBIS World指出，算命App的普及，質疑算命的勢頭近年已經弱化，越來越多的消費者會順手一算，特別是碰到難關卻舉棋不定的時候。

・最相信算命的群體

丕優的調查發現，種族、年齡、性別、收入、教育、信仰形成的不同群體，對算命的信任度有明顯差別。

年輕人，特別是年輕女性，比其他年齡層更傾向占卜；18歲至49歲的女性，40%相信占星術，50歲以上的女性剩下30%，50歲以下的男性只有20%。

另一個喜歡占卜則是LGBTQ+成人。調查指出，半數受調者每年會算命一次，占比兩倍於美國成人的。同時，20%的LGBTQ+說他們面對生命重大決定時，至少會「有點」相信算命的結果，此一比例遠高於其他群體。

相對的則是65歲以上的人，特別是高收入、大學學位，與自認是政治保守派的人，相信占星術、塔羅牌、算命術的比例低於其他成年人。

丕優的問題還有是否信教？70%說有信仰，有信仰中的30%也相信占星，與不信教、無神論，不可知論的比例相當。

另外，黑人新教徒、拉美天主教徒，與信仰有無沒差的成人，35%相信占星術；無神論、不可知、白人福音派基督徒，與猶太裔美國人相信算命的比例低於整體。

拉美天主教徒中，10%說，做重大決定時，他們至少會信一些算命的結果，占比高於其他所有群體。

丕優2024年底的調查發現，27%的人相信占星，與2017年的29%相去不遠。

・成長中的產業

IBIS World指出，在新冠疫情開始後的五年內，占卜業的營收每年增加超過4%，因為「當萬業皆歇、疫病肆虐，親愛的人不斷消失，心靈寄託的需要也會增加」。

此外，占星與氣場學（aura reading）在數位平台越來越多之際，能觸及群體也越來越多。歸功於手機App的便利，量身打造的算命服務，與遠距的想算就算，對於年輕人來說吸引力更大。

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