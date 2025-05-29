中國國樂團慶十周年 「金蛇狂舞」周六登場

由十數位中國一級專業音樂人和數十位華人音樂發燒友組成的南加州中國國樂團，5月31日將舉辦「金蛇狂舞・名家名曲音樂會」，精彩可期。（記者楊青/攝影）

由十數位中國一級專業音樂人和數十位華人音樂發燒友組成的南加 州中國國樂團，國殤日長周末不休假，為即將到來的2025年度演出最後彩排。「金蛇狂舞・名家名曲音樂會」5月31日晚將在核桃 市Sophia B. Clarke劇院登場。

南加州 中國國樂團團長劉文玲表示，今年正好是南加中國國樂團創辦十周年，5月31日是亞裔傳統月的最後一天，又恰巧是中國傳統端午節，真可謂「四喜臨門」。本場音樂會雲集中美知名演奏家，展現中國音樂的豐富面貌與藝術深度。亮點之一，是樂團藝術總監兼胡琴首席劉揚與來自中國的江南絲竹胡琴大師朱昌耀，聯袂演出電影「喬家大院」第三樂章「愛情」，兩位胡琴名家弓弦對話、詩意共鳴，演繹極具情感張力的經典段落。

曾在2008年北京奧運開幕式中擔任揚琴獨奏，並在2021年榮獲美國國際揚琴大賽金獎的旅美揚琴演奏家吳文英，將在本次演出中演奏自編曲作品「貝加爾風情」，融合西伯利亞旋律與現代技巧，展現豐富層次與演奏張力。

國樂團總監劉揚表示，國樂團的年度演出，是樂團一年最高成果展現，樂團各聲部首席齊聚，展現耕耘成果與實力。

南加中國國樂團董事長、核桃市前市長蘇王秀蘭表示，現在樂團中最年長的77歲，最年輕的25歲，規模不斷擴大。