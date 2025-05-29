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河濱加大教師培訓計劃 學費全免

記者啟鉻／河濱報導
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河濱加大與當地學區合作推出全新教師培訓計畫。圖為河濱加大校園。（記者啟鉻／攝影）
河濱加大與當地學區合作推出全新教師培訓計畫。圖為河濱加大校園。（記者啟鉻／攝影）

為應對合格教師嚴重短缺問題，河濱加大（UCR）日前與聖伯納汀諾市聯合學區合作，推出教師駐校培訓計畫，提供全額學費補助、約3萬2000美元生活津貼，並確保合格者在學區任教。

該計畫已於2025年春季啟動，對象為已擁有學士學位的有志投身教育事業人士。學員將參加為期一年的快速教師資格認證課程，除享有經濟補助外，還將接受資深教師一對一指導，並在學區內安排教學實習，確保培訓與實務無縫接軌。

UCR教育學院副院長及教師教育主任Frances Valdovinos表示，當前師資短缺，尤其是特殊教育、雙語教學、數學與科學等領域。這項合作計畫，不僅為未來教師提供前所未有支持，也強化聖伯納汀諾學區教學師資。

與傳統實習不同，駐校學員將在整個學年與學區資深教師合作教學，從開學第一天到學年結束，全程參與教師專業發展日、開學夜與其它日常校務，獲得完整教職體驗。

計畫致力促進師資多元化，UCR與學區積極招募能代表社區族群、來自弱勢背景的候選人。首屆學員預計2025年夏季入學，招生人數上限為35名；第二屆將在2026年展開，兩年內共培訓70名新教師。

招生將優先考慮與聖伯納汀諾地區有地緣關係的申請者，如當地居民、畢業生或現任學區教學助理。

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