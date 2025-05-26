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75%不如宣傳 選防曬產品看1標籤就夠

編譯陳盈霖／綜合報導
夏季進行戶外活動時，防曬至關重要。EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。（FOX）
夏季進行戶外活動時，防曬至關重要。EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。（FOX）

福斯電視台（FOX 11）報導，夏季防曬是許多人重點保養之一，然最新報告顯示，並非所有市面上的防曬產品，都有其所宣稱的效能。非營利健康組織「環境工作組」（EWG）近期對超過2200種防曬產品進行研究，結果顯示75%防曬產品效能不如宣稱。

EWG依據產品成分、UVA和UVB防護值及防曬穩定性（即成分在陽光下的降解速度）分析各類防曬產品效能，發現今年僅有498種防曬產品符合EWG標準。在測試的51款產品中，平均能減少的紫外線照射量，僅達到標示SPF（防曬係數）的一半，只有18種產品符合歐洲更嚴格的UVA防護標準。符合EWG標準的品牌，包括True Botanicals、Solara Suncare、Well People和Crunchi等。

不過，EWG科學分析師沙克（Jully Senk）表示，符合該機構標準的產品在不斷增加。「我們觀察到一個重大轉變，43%產品使用礦物活性成分氧化鋅和二氧化鈦，這些成分為安全且有效。」

她並指出，「一些令人擔憂的成分使用率大幅下降，如氧苯酮（oxybenzone，與賀爾蒙失調和生殖問題有關）和維生素A。礦物防曬產品在市場上受歡迎程度不斷提高，對民眾健康來說是好消息。」

EWG指出，選擇能同時提供UVA和UVB保護的平衡性防曬產品至關重要。雖然許多防曬品能有效阻擋導致曬傷的UVB，但對老化、免疫抑制及皮膚癌風險相關的UVA防護效果較差。噴霧型防曬產品可能存在吸入性風險，及苯（benzene，一種已知致癌物）潛在污染。

該機構建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品，這些產品不含令人擔憂的化學成分，具備強效UVA和UVB防護，且配方透明。沙克強調，使用任何防曬品都比不使用好，「最好的防曬品，是你會持續使用且經常補充的那種。」此外，穿著防護性衣物、戴寬邊帽和具UV保護的太陽眼鏡，儘量在陰影處活動，避免上午10時到下午4時強光曝曬也很重要。

消費者報告（Consumer Reports）上月測試數十款防曬產品，評估其阻擋UVA和UVB效果與持久性，及產品氣味、質地和性價比。乳液類防曬品中，Coppertone Water Babies Lotion in SPF 50排名第一，其次是Everyday Humans Oh my Bod! Lotion in SPF 50和La Roche-Posay的Anthelios Melt-In Lotion in SPF 60。

EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。（Solara ...
EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。（Solara Suncare官網）
夏季進行戶外活動時，防曬至關重要。EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verifie...
夏季進行戶外活動時，防曬至關重要。EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。（FOX）

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