75%不如宣傳 選防曬產品看1標籤就夠

夏季進行戶外活動時,防曬至關重要。EWG建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品。(FOX)

福斯電視台(FOX 11)報導,夏季防曬是許多人重點保養之一,然最新報告顯示,並非所有市面上的防曬產品,都有其所宣稱的效能。非營利健康組織「環境工作組」(EWG)近期對超過2200種防曬產品進行研究,結果顯示75%防曬產品效能不如宣稱。

EWG依據產品成分、UVA和UVB防護值及防曬穩定性(即成分在陽光下的降解速度)分析各類防曬產品效能,發現今年僅有498種防曬產品符合EWG標準。在測試的51款產品中,平均能減少的紫外線照射量,僅達到標示SPF(防曬係數)的一半,只有18種產品符合歐洲更嚴格的UVA防護標準。符合EWG標準的品牌,包括True Botanicals、Solara Suncare、Well People和Crunchi等。

不過,EWG科學分析師沙克(Jully Senk)表示,符合該機構標準的產品在不斷增加。「我們觀察到一個重大轉變,43%產品使用礦物活性成分氧化鋅和二氧化鈦,這些成分為安全且有效。」

她並指出,「一些令人擔憂的成分使用率大幅下降,如氧苯酮(oxybenzone,與賀爾蒙失調和生殖問題有關)和維生素A。礦物防曬產品在市場上受歡迎程度不斷提高,對民眾健康來說是好消息。」

EWG指出,選擇能同時提供UVA和UVB保護的平衡性防曬產品至關重要。雖然許多防曬品能有效阻擋導致曬傷的UVB,但對老化、免疫抑制及皮膚癌風險相關的UVA防護效果較差。噴霧型防曬產品可能存在吸入性風險,及苯(benzene,一種已知致癌物)潛在污染。

該機構建議民眾選擇帶有「EWG Verified」標誌的防曬品,這些產品不含令人擔憂的化學成分,具備強效UVA和UVB防護,且配方透明。沙克強調,使用任何防曬品都比不使用好,「最好的防曬品,是你會持續使用且經常補充的那種。」此外,穿著防護性衣物、戴寬邊帽和具UV保護的太陽眼鏡,儘量在陰影處活動,避免上午10時到下午4時強光曝曬也很重要。