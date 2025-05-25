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全美300城宜居度評比…住不起的城市 十有九個在加州

編譯胡立宗╱綜合報導
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巴沙迪那在WalletHub的宜居度排名第291。（WalletHub網站）
巴沙迪那在WalletHub的宜居度排名第291。（WalletHub網站）

理財網站WalletHub近日公布全美300城的宜居度排名，經濟負擔最重的10城有9個在加州，其中聖塔芭芭拉市勇奪倒數第一，在房屋中位價達186萬美元的情況下，還能拿到22.63（滿分100）。

倒數排行榜依序為：第300名的聖塔芭芭拉市；聖塔蒙尼卡；柏克萊；柯斯塔梅莎；爾灣；格蘭岱（Glendale）；洛杉磯市；布班克（Burbank ）；紐約市；與291名的巴沙迪那市。

另外，中加沿海城市的房價可負擔度普遍高於全美平均，意即房價漲幅長期高於薪資增加幅度。

WalletHub分析師魯波（Chip Lupo）指出，2025年的評比，宜居度（affordable）不只考量房價，還要考慮當地平均物價與一般收入的比率，以及房屋稅率與維修成本。

因此，WalletHub使用10個標準為300城打分數，例如房價可負擔度，住宅保險的平均金額，生活開銷，不動產稅率，以及中位房價的升值率，全部評比後，再以加權得出總分並進行排行。

加州各城的分析如下：

・聖塔芭芭拉市： 2025年4月WalletHub的評估是，中位賣價186萬3397美元，年增近1個百分點。2023年聯邦人口普查局的數據為，年收中位數為10萬1672美元。同時，該市的租買比（rent-to-price ratio）全美最低，代表租房遠比買房划算。

・勝利谷市（Victorville）則是加州最適合買房的地方，排名第69。其後，維塞利亞（Visalia）第114名，佛萊斯諾（Fresno）第145，沙加緬度185名。

・以人口而言，除了大都會外，WalletHub將30萬人以上的歸為大城，總排名141的史塔克頓（Stockton）在大城排行中名列36，是加州宜居度最高的大城。

・15萬人至30萬人的為中等城市，總排名101的蘭卡斯特（Lancaster）在中等城市名列第35，加州最高。

・少於15萬人的小城中，總排名69、加州最高的勝利谷市領先加州其他小城，排名第24。

至於美國那些地方適合買房，WalletHub指出：第1是密西根州的弗林特市（Flint），其後是底特律、匹茲堡，與亞利桑那州的瑟派斯（Surprise），俄亥俄州的阿克倫（Akron），亞利桑納的尤馬（Yuma），田納西州的曼菲斯（Memphis），喬治亞州的奧古斯塔（Augusta），印第安那州的韋恩堡（Fort Wayne），與第10的印第安納波利斯（Indianapolis）。

底特律西北方的弗林特市，之所以能榮登榜首，是因為生活開銷全美最低，加上每平方呎的中位售價同樣最便宜，因此在總分100中獲得76.74。WalletHub財務專家麥肯（Adam McCann）指出，該市的租買比非常高，因此買房比租還划算。

住不起的城市，十個有九個在加州。圖為舊金山大橋。(取自ca,gov網頁)
住不起的城市，十個有九個在加州。圖為舊金山大橋。(取自ca,gov網頁)

加州 房價 俄亥俄州

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