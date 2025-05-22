Ziploc食品袋微波、冷藏不安全遭集體訴訟 業者：指控無根據

近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

加州 居民契斯洛（Linda Cheslow）領銜的集體訴訟近日正式遞案，指莊臣（SC Johnson）生產的Ziploc標示不實，號稱「微波爐安全」、「冰箱可用」，但原料在微波與冷藏時，卻會釋放塑膠微粒與奈米微粒，長期使用會導致癌症 、失憶症、心血管疾病 與生殖功能異常等。

訴狀中列出的產品包括，「Ziploc Freezer Bags」、「Slider Freezer Bags」、「Slider Storage Bags」與「Ziploc Containers」，號稱「微波爐安全」與「冰箱可用」。

近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

訴狀強調，其原料「聚乙烯」（PE）和「聚丙烯」（PP）在微波與冷藏時，會釋放大量直徑小於5毫米的塑膠微粒，與小於100奈米的奈米微粒。

宣稱微波爐安全的產品，微波加熱三分鐘，每平方公分就會出現422萬顆塑膠微粒，以及21億顆奈米微粒。冰箱可用的產品，雖然沒有列出塑膠微粒釋放量，但訴狀指出，微粒會經食物進入人體，甚至還會出現在骨髓，可見它們的穿透力之強。

2016年至2024年的研究發現，使用者大腦的微粒增加50%，比肺臟或肝臟的量多7倍與30倍；肺臟與肝臟的數量也增加了。訴狀指出，被告的刻意隱匿，導致大眾在每日的烹調中攝取大量微粒。英國郵報指出，美國使用者可能高達2億人。

莊臣的回應指出，他們相信，如果按照指示使用，Ziploc就是安全的，相關指控沒有根據。

總計51頁的訴狀力陳，就算依照指示使用，Ziploc的袋子與容器，在加熱與冷藏時依然會釋放微塑膠微粒，因此「微波爐安全」與「冰箱可用」給用戶不實保證。而莊臣濫用消費者信賴，隱匿事實，產品根本達不到號稱的功能，讓使用者長期暴露在危險中。