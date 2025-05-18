房屋自有率 加州55%全美倒數第2

加州是全美第二難找到房主的州。（NBC電視台畫面）

聖荷西信使報報導，加州是全美房屋自有率倒數第二的州。專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）分析美國人口普查局（Census Bureau）自1988年以來全美50州房屋自有率數據發現，多年來推動美國人擁有自有住房的激勵措施成效甚微。

「加州是個典型例子，」蘭斯納文中表示，2022年至2024年間，加州平均只有55%的家庭擁有自住房，僅高於紐約州（New York）的53%。排在加州之後的是夏威夷（Hawaii）60%和內華達州（Nevada）61%。

全美平均而言，69%居民擁有自己住宅，西維吉尼亞（West Virginia）78%最高，其次是德拉瓦（Delaware）、密西西比（Mississippi）和緬因（Maine）州的75%。與加州競爭的州中，德州 （Texas）房屋自有率排名44（63%）、佛羅里達州（Florida）排名31（68%）。

追溯至1988年到1990年，加州排名幾乎沒有變化。當時該州房屋自有率同樣倒數第二為54%，僅高於紐約州的52%。值得一提的是，加州房屋自有率在2006年房地產泡沫時達到峰值（60%）。

全美1988年至1990年平均房屋自有率為67%，最高為緬因、西維吉尼亞、賓州（Pennsylvania）和密西根（Michigan）的73%。德州當時排名第43（60%）、佛州 排名35（65%）。

蘭斯納指出，對比這兩個間隔近40年的時期，儘管加州採取無數努力以提高擁屋率，但僅增長1.5個百分點。「公平地說，加州此一增幅全美排名第29，對這個房屋自有率向來墊底的情況來說，算是個不算太差的中間排名。」全美來看，擁屋率在37年間增長1.8%，德州上升3.2%（排名第21），佛州上升2.9%（排名第25）。

擁房率提升最高的州為科羅拉多（Colorado），增長7.5%達66.8%，其次是新罕布夏（New Hampshire）增長7.3%至73.9%，阿拉斯加州 （Alaska）增長7.2%至65.2%。擁房率下降最多的州為奧克拉荷馬（Oklahoma）下降3.5%至67.8%，北卡羅萊納（North Carolina）下降3.1%達65.8%，北達科他州（North Dakota）下降2.2%達65.1%。