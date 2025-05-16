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In-N-Out Burger草莓奶昔、粉紅檸檬水 將停用人工色素

編譯胡立宗╱綜合報導
In-N-Out推出的草莓奶昔，與招牌粉紅檸檬水將停用人工色素。（In-N-Out網頁）
In-N-Out推出的草莓奶昔，與招牌粉紅檸檬水將停用人工色素。（In-N-Out網頁）

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）4月22日才宣布，希望食品業者在2026年底前，逐步汰換以石油為基底的人工色素。加州起家的In-N-Out Burger 5月14日就宣布他們的草莓奶昔，與招牌粉紅檸檬水，將停用人工色素。

公司發言人沛尼亞（Patty Peña）表示，In-N-Out已經移除兩項商品的人工色素，公司也在轉用升級版的番茄醬，新款將使用砂糖而非玉米糖漿。

沛尼亞並未說明改變原因，In-N-Out也沒有回應是否有其他使用人工色素的產品。

但福斯新聞台FOX 11指出，FDA局長馬卡里（Marty Makary）確實在4月22日宣布，希望在2026年底前，逐步減少合成色素的使用量，不過大部分得靠業界自願配合。

FDA目前許可36種食品用色素，包括8種合成的。2025年1月，FDA宣布2027年前或許會禁止常用於糖果、餅乾、藥品上的「紅色三號色素」（Red 3），因為在實驗室的研究發現，Red 3會導致白老鼠產生腫瘤。

衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出席了4月的記者會，並表示他聽到食物廠的一些回應，但並未達成正式協定。

健康倡議團體一直呼籲，食物不要用人工色素，因為各類研究發現，色素可能引發神經行為異常，包括小孩的過動與注意力不足。

FDA可能會建立業者換用自然色素的標準與時程，逐步取消不再用於生產的色素許可，並採取相對積極的行動，以汰市面上常見的人工色素。但FDA表示，已經許可的色素依然安全，綜觀各項科學證據，大部分孩童不至於因為攝取人工色素，而出現不良反應。

聯邦食品暨藥物管理局2025年1月表示，紅色三號色素可能不安全，圖為使用紅色三號...
聯邦食品暨藥物管理局2025年1月表示，紅色三號色素可能不安全，圖為使用紅色三號色素的食品。（美聯社）

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