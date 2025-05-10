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遠離失智症 調整生活方式、打疫苗多管齊下 應及早開始

編譯組╱綜合報導
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地中海飲食含大量橄欖油、蔬菜與堅果，可降低罹患心臟有關疾病的風險。(美聯社)
地中海飲食含大量橄欖油、蔬菜與堅果，可降低罹患心臟有關疾病的風險。(美聯社)

隨著全球人口高齡化，失智症與阿茲海默症已成為醫療與社會的重大挑戰。越來越多研究指出，透過調整生活方式、積極防疫與提升腦部刺激，有望延緩或預防這些疾病的發生。專家指出，這些方法不僅適用於年長者，更應從中年開始實踐。

近期《阿茲海默症預防期刊》一項橫跨七年的研究指出，嚴格遵循地中海飲食者，罹患輕度認知障礙的風險降低約三成，阿茲海默症相關死亡率也顯著下降。此飲食強調大量攝取蔬果、橄欖油、全穀、豆類與魚類，並限制紅肉與加工食品。

營養學者指出，地中海飲食中的多酚與不飽和脂肪酸有助於減少腦部慢性發炎，並改善血管健康，是保護認知功能的基石。

具學習與好奇心 大腦終身可塑

來自洛杉磯加州大學的一項神經心理研究則發現，年長者若能保持對新知的好奇心，參與閱讀、語言學習、藝術創作等活動，可明顯提升認知彈性，甚至降低失智機率。研究團隊指出，這種「探索性人格」有助於大腦持續建立神經連結。

此外，數位互動也逐漸受到重視。一項針對70歲以上長者的英國研究顯示，定期使用智慧型手機、電腦與社交媒體的長者，其認知退化速度較慢，主因在於多工處理與社交參與對腦部構造有正面刺激。

疫苗與常用藥物 或成防線之一

除了生活方式，最新研究指出，某些疫苗與藥物也可能意外發揮預防作用。英國與加拿大的研究團隊發現，接種帶狀皰疹疫苗的老年人，罹患失智症的風險比未接種者低20%。此結果被認為與疫苗減少病毒引發的神經發炎有關。

另一方面，糖尿病用藥如GLP-1受體激動劑、甚至治療勃起功能障礙的西地那非（Viagra）也被觀察到與失智症風險下降相關。不過，這些數據多來自回溯性分析，仍需要臨床實證。

14項風險因子 中年開始建構防線

 

根據《柳葉刀》2024年更新版失智症報告，約45%的失智症病例可透過改變14項風險因子來預防，包括聽力障礙、低教育程度、高血壓、糖尿病、肥胖、抑鬱、吸菸、酗酒、運動不足、社交孤立、空氣汙染、腦部外傷與睡眠障礙。

研究人員強調，這些風險因子多數可在中年及早期老年階段進行干預。因此，社區醫療資源應針對中壯年人群加強健康促進與早期篩檢，特別是提升慢性病控管與心理健康支援。

雖然目前對失智症與阿茲海默症仍無根治之道，但越來越多實證顯示，從飲食、運動、社交互動、疫苗接種到慢性病管理，皆可構築有效防線。醫界呼籲，應改變「老了才保腦」的觀念，將失智預防視為終身健康策略之一。

疫苗 阿茲海默症 糖尿病

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