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專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉

編譯林思牧╱綜合報導
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卡斯凱迪亞俯衝帶是一條大斷層，因為可導致沿海地區面臨大地震和海嘯的危險而聞名。(USGS.gov)
卡斯凱迪亞俯衝帶是一條大斷層，因為可導致沿海地區面臨大地震和海嘯的危險而聞名。(USGS.gov)

專家指出，從北加州向北延伸到加拿大英屬哥倫比亞的卡斯凱迪亞斷層，如果發生大地震可能導致沿海土地永久下沉並增加長期遭受洪水侵襲的可能性。

舊金山紀事報報導，卡斯凱迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone）是一條大斷層，因為可導致沿海地區面臨大地震和海嘯的危險而聞名。一項新的研究再敲響另一個警鐘：該斷層上的大地震可能導致沿海地區土地永久下沉，增加其長期遭受洪水侵襲的可能性。

維吉尼亞理工大學地球科學助理教授杜拉（Tina Dura）指出，如果今天發生這樣的地震，很可能會導致華盛頓州南部和漢寶德灣（Humboldt Bay）之間的沿海地區地面下沉半呎到六呎，使這些地區的洪水風險加倍。專家認為，聯邦、州和地方政府應該將此風險與洪氾區地圖和洪水防備的其他因素（如海平面上升和海嘯）一起考慮。

杜拉說，當胡安德富卡板塊（Juan de Fuca plate）被推到北美板塊（North American plate）下方時，水會被取代，從而引發海嘯。這種運動也可能導致水邊的土地突然下降，從而增加洪氾區的面積。如果這種情況發生，預計到 2300 年的海平面上升，將在幾分鐘內出現，情況相當可怕，而且會持續數十年甚至數百年。

該研究調查了卡斯凱迪亞俯衝帶發生 7.7 至 9.2 級大地震後可能出現的地面沉降。杜拉說，透過古地震學的研究，或根據化石和其他證據研究一個地區的地震歷史，科學家知道，這種地震通常每 450 到 500 年沿著斷層發生一次，儘管有些地震的間隔只有 200 到 300 年。

該斷層上一次發生大地震是在 1700 年，當時該地區的低窪濕地突然下沉了六呎，這是根據碳測年法測定的泥炭中埋藏的植物材料等證據得出的結論，另外在日本也造成了海嘯的侵襲。

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