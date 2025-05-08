專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉

卡斯凱迪亞俯衝帶是一條大斷層，因為可導致沿海地區面臨大地震和海嘯的危險而聞名。(USGS.gov)

專家指出，從北加州 向北延伸到加拿大英屬哥倫比亞的卡斯凱迪亞斷層，如果發生大地震 可能導致沿海土地永久下沉並增加長期遭受洪水侵襲的可能性。

舊金山紀事報報導，卡斯凱迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone）是一條大斷層，因為可導致沿海地 區面臨大地震和海嘯的危險而聞名。一項新的研究再敲響另一個警鐘：該斷層上的大地震可能導致沿海地區土地永久下沉，增加其長期遭受洪水侵襲的可能性。

維吉尼亞理工大學地球科學助理教授杜拉（Tina Dura）指出，如果今天發生這樣的地震，很可能會導致華盛頓州南部和漢寶德灣（Humboldt Bay）之間的沿海地區地面下沉半呎到六呎，使這些地區的洪水風險加倍。專家認為，聯邦、州和地方政府應該將此風險與洪氾區地圖和洪水防備的其他因素（如海平面上升和海嘯）一起考慮。

杜拉說，當胡安德富卡板塊（Juan de Fuca plate）被推到北美板塊（North American plate）下方時，水會被取代，從而引發海嘯。這種運動也可能導致水邊的土地突然下降，從而增加洪氾區的面積。如果這種情況發生，預計到 2300 年的海平面上升，將在幾分鐘內出現，情況相當可怕，而且會持續數十年甚至數百年。

該研究調查了卡斯凱迪亞俯衝帶發生 7.7 至 9.2 級大地震後可能出現的地面沉降。杜拉說，透過古地震學的研究，或根據化石和其他證據研究一個地區的地震歷史，科學家知道，這種地震通常每 450 到 500 年沿著斷層發生一次，儘管有些地震的間隔只有 200 到 300 年。

該斷層上一次發生大地震是在 1700 年，當時該地區的低窪濕地突然下沉了六呎，這是根據碳測年法測定的泥炭中埋藏的植物材料等證據得出的結論，另外在日本也造成了海嘯的侵襲。