全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因

全美五大危險駕駛的熱點，加州各城居其四。（取自FOX Los Angeles電視台畫面）

家人共享定位的App「Life360」近期公布駕駛行為分析結果，其中五個危險駕駛熱點，有四個位在南加，分別是河濱市、聖地牙哥 市、安那罕市與洛杉磯 市。另一個則是亞利桑那州的鳳凰城。而危險地區的駕駛人，有五大導致其分心的原因。

河濱市（Riverside City）危險駕駛最常見的樣態是全美第一的急衝、急停頻率；聖地牙哥市則是超速、急衝、急停都名列前茅；鳳凰城是高速駕駛與急煞；安那罕市（Anaheim）在所有危險駕駛行為類別中都高居前五；洛杉磯市則在危險駕駛各個類別中都名列前茅。

另外，佛羅里達全州的事故件數高居全美各州第一；亞利桑納州則是超速；加州 的急衝頻率也傲視群雄。

數位分心駕駛部分，Life360對600億個資料蒐集點，與1000名美國駕駛人的分析也發現，「數位分心」（digital distraction）不只發生在年輕世代，各個世代都很普遍。數位分心意指，開車時分心去使用數位產品，如回訊息或拍攝短片，以致不能專心駕駛。

而數位分心駕駛又以加州最多。其他的分心駕駛包括，邊開車邊吃東西、邊梳妝等。

全美而言，有以下五大駕駛分心原因：

86%的駕駛承認，他們開車時曾因科技產品而分心；

72%的駕駛說，他們曾經邊開車邊吃喝，包括危險度很高的東西，如BBQ肋排或熱湯；

27%的駕駛曾經邊開車邊刮鬍子、換衣服或是化妝，Z世代的比例更大增超過50%；

42%的Z世代曾經邊開車邊看網路影片，37%的查看社群媒體；

20%的駕駛曾因稍早的人際衝突而在開車時分神。