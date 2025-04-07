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免費移除網上個資 從谷歌搜尋開始

編譯陳盈霖／綜合報導
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民眾可從谷歌搜尋開始，要求將有個資的網頁刪除。（KTLA 5）
民眾可從谷歌搜尋開始，要求將有個資的網頁刪除。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，只要快速搜尋一下，會發現自己的名字、地址、電話、年紀等資訊通通暴露於網上。資安網站Security.org分析師柯林頓（Corie Colliton）表示，「每一筆新被分享於網上的資訊，都可能成為不法分子竊取身分的工具」，民眾可從谷歌（Google）搜尋開始應對。

若谷歌搜尋看見包含個資的網頁，點擊網址旁邊三個點，在跳出的視窗中選擇「移除結果（Remove Result）」。填寫申請表後若獲得批准，該連結通常會在幾天或更快消失。若想得到持續保護，可註冊谷歌免費的「關於您的結果」（Results about you）服務。當個人聯絡資訊出現在搜尋結果中時會提醒用戶，可點擊要求刪除。然該功能只會隱藏谷歌搜尋中的連接，實際網頁仍保留於原始網站上。要想真正刪除網頁內容，需主動聯繫那些網站。

另外可考慮Incogni、Privacy Bee和其他服務，可幫助用戶移除個資，但費用可能每月達20美元。根據消費者報告（Consumer Reports）研究，多數資料刪除服務的成功率並不高，Easyoptouts和Optery能移除最多資料，它們一年收費約20至40美元。

最省錢的方式，是從谷歌搜尋自己名字，排在前幾個結果開始，直接造訪這些網站，手動提交移除資料申請。網站DeleteMe提供一個實用的免費目錄，列出所有主流網站的「退出教學指南」（opt out guides）與逐步操作說明。

「雖然你可能覺得網路上有太多關於我們的資訊，一切似乎無能為力，但這不代表你該就此什麼都不做」，柯林頓說，資料清除得愈多，別人就愈難濫用，民眾可從考慮使用第二隻電話號碼，或隱藏式電子郵件作為自我保護的起點。

谷歌 柯林頓 洛杉磯

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