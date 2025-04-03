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白卡看病醫師第一季拿不到錢 州府錯過聯邦期限 痛失數百萬資金

編譯廖宜怡／綜合報導
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紐森政府錯過開始實施第35號醫改法案的最後期限，損失數百萬美元聯邦資金。（美聯社）
紐森政府錯過開始實施第35號醫改法案的最後期限，損失數百萬美元聯邦資金。（美聯社）

加州選民去年秋天投票決定，他們希望提高醫師的報酬，以便可以照顧到更多低收入病人。然而，加州政府3月31日錯過了可以實現這一目標的最後期限，導致讓加州失去數百萬美元聯邦資金。

CalMatters報導，這項去年11月獲68%加州選民投票支持的第35號法案承諾，將從對醫療保險計畫徵收的特別稅中撥出資金，提高服務Medi-Cal中低收入患者的醫師和醫療機構的給付。不過，加州必須先向聯邦提出文件獲得批准，文件提交截止日期是3月31日。

錯過最後期限意味著，加州的醫師和醫院將無法在今年第一季度獲得法案承諾增加的經費，也意味著加州將失去為了加強Medi-Cal聯邦原本要在第一季度提供的配對資金（match）。監管Medi-Cal和負責實施第35號法案的加州醫療服務廳（Department of Health Care Services）尚未回應CalMatters提出的關於為何會錯過截止日期的問題。

在最近舉行的聽證會上，醫療服務廳廳長巴斯（Michelle Baass）表示，加州負責監督醫療支出的諮詢委員會已有足夠成員可以合法召開會議，但仍有一席空缺，因此延後向聯邦提出資金申請。該委員會已訂於4月14日召開首次會議。醫療服務廳另一位官員也表示，他們從不認為他們能夠在3月的最後期限之前完成任務。

不過，在另一場聽證會上，本身是醫師的民主黨參議員皮爾森（Akilah Weber Pierson）指出，即使諮詢委員會還有一席空缺，但已有足夠法定人數可以開會討論第35號法案的實施。

皮爾森說：「選民很清楚這一點，我認為他們並不希望我們拖延這項工作。然而，很遺憾的是，我們無法在第一個期限前完成任務，資金只能白白損失。」

法令實施緩慢讓議員和醫師們感到沮喪。眾議員阿迪斯（Dawn Addis）表示，第35號法案廣受民眾支持，她支持這項提案是為了能迅速提高給醫師的報酬，以便讓更多使用Medi-Cal的民眾受惠。

CalMatters指出，過去十年來，加州議會積極擴大Medi-Cal的福利和資格，如今有三分之一的加州人透過Medi-Cal獲得醫療服務。但醫師們表示，他們為Medi-Cal病人看診獲得的收入20年來都沒有增加。

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