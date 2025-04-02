洛牡丹文化交流活動 有「藝」思

旅美書畫大師丁仲修本次特別揮毫，以筆墨傳情。（主辦單位提供）

牡丹盛開的四月，中國菏澤（Heze）攜手「千年花韻」文化品牌走進美國，29日於安大略DELTA萬豪酒店，參加「2025魅力中文·聯合國 中文日」慶祝活動，向全球發出盛情邀約：「牡丹花開，菏澤有請」。

此次活動為「2025菏澤牡丹國際傳播論壇」系列之一，透過文化展示與藝術互動，促進中美民心相通，展現「中國牡丹之都」走向世界的新姿態。現場布置充滿牡丹元素與東方藝術風韻，巨幅背景牆「牡丹花開 菏澤有請」成為嘉賓合影熱門地點。書畫展區中，旅美畫家丁仲修現場揮毫創作「中國牡丹之都」，以濃墨重彩描繪牡丹風華；非遺面塑藝人時振山則精巧塑造「花中之王」，吸引中外觀眾駐足讚賞。

美國青少年京劇 團水袖翩翩，展現古韻之美；動畫片段「美猴王」與城市形象影片「花樣菏澤」輪番播放，視聽效果引發現場熱烈掌聲。

活動由美國貿易發展委員會（U.S. Trade Development Council）、美國國際文化藝術聯合總會主辦，獲中國駐洛杉磯 總領館與菏澤市人民政府新聞辦支持，並聯合多個文化、教育與藝術團體協辦。節目內容多元，包括詩詞朗誦、民族舞蹈、書畫展示、魔術表演等。

北美紅樓夢研究會會長戴維現場揮毫獻墨，86歲朗誦藝術家王玲朗誦「桃花源記」，悟空中文少兒組冠軍劉申如演唱「我愛你中國」，Mimi舞蹈學校與茉莉藝術團呈現芭蕾、街舞與朝鮮族手鼓舞。歌手馮特佳與男高音王黎明則以中西合璧的歌曲演出，掀起全場高潮。