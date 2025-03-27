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涉工資盜竊 Uber和Lyft恐賠數十億

編譯林思牧／綜合報導
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共乘司機在洛杉磯市政廳前聚集示威 。(abc7.com電視新聞截圖)
共乘司機在洛杉磯市政廳前聚集示威 。(abc7.com電視新聞截圖)

加州檢察長辦公室等政府機構就大規模工資盜竊案，與汽車共乘巨擘Uber和Lyft開始進行仲裁和解談判，法律專家認為賠償金額有可能高達數十億美元。

CalＭatters報導，Uber和 Lyft的司機26日在加州的三大城的市政廳舉行集會，呼籲關注針對這兩家公司的長期訴訟，該訴訟涉及數千人的工資盜竊索賠。

法庭文件顯示，政府機構目前正在進行調解和談判以解決訴訟。該訴訟由加州檢察長辦公室、舊金山市政府、洛杉磯市政府和聖地牙哥市政府，以及其他方面聯合提出，要求追討2016年至2020年期間為Uber和Lyft工作的司機的工資和賠償金。

「我們要求州政府堅強起來，市政府要有脊梁骨，不要讓這些公司逃脫責任，」共乘司機聯合會主席摩爾（Nicole Moore）在集會前接受CalMatters採訪時表示。

訴訟文件指出，Uber和Lyft司機受到州議會第5號法案（Assembly Bill 5）的保護，該法案於2020年1月生效，要求零工公司（gig companies）將其工作者（workers）歸類為員工（employees）而不是按件計酬的包商。根據這項具有追溯效力的法律，司機有權享有最低工資、用餐和休息時間、失業救濟金等。

但零工公司從未遵守AB 5，相反的，他們花費超過2億美元將第22號提案放上選票，承諾為零工工人提供更高的工資和更好的福利。該法案於2020年11月以58%的投票率獲得通過，允許公司繼續將其叫車司機和快遞員歸類為獨立承包商，雖享有部分福利，但沒有充分的員工權利。

該訴訟要求Uber和Lyft對22號提案之前的時期負責。零工工作者組織「共乘司機聯合會」於2020年組織5000名司機，向加州勞工廳提交個人工資索賠，這項要求發展成訴訟，並與舊金山、洛杉磯和聖地牙哥檢察官的索賠以及根據「私人檢察長法案」（Private Attorneys General Act）提出類似索賠的其他原告的索賠合併在一起。

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