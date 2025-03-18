具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

有禽流感汙染風險，FDA下令召回加州寵物食品公司「Savage Pet」的生雞肉貓糧，包括大盒裝84盎司(左)與小盒裝21盎司(右)產品。(FDA提供)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )已下令、召回加州寵物 食品公司「Savage Pet」的生雞肉貓糧，因為其可能受到H5N1禽流感 病毒的汙染。

「舊金山紀事報」報導，這次受到召回影響的貓糧，包括Savage Pet公司88個大盒裝84盎司與74個小盒裝21盎司產品。所有產品的最佳食用日期皆為2026年11月15日。產品已出貨至加州、科羅拉多州、紐約、賓州與華盛頓的零售商。

這次召回是根據總部位在聖地牙哥縣Savage Pet公司報告，指出在科羅拉多州有一隻貓，食用受感染貓糧後，感染禽流感，但後來康復。儘管國家獸醫服務實驗室初步檢測結果為陰性，但進一步檢測證實病毒存在。

隨後在紐約發生第二起類似案例，Savage Pet公司即擴大產品召回範圍。

聯邦食品暨藥物管理署（FDA）警示寵物主人，立即將召回食品退還給零售商，並且監測寵物貓是否出現禽流感症狀，包括「發燒、嗜睡、食慾不振、眼睛紅或發炎、眼鼻流出分泌物、呼吸困難，以及神經系統症狀，例如震顫、身體僵硬、癲癇、缺乏協調或失明。」

若寵物貓出現任何以上這些病徵，主人應立即連絡獸醫。儘管尚未有人類感染通報案例，但FDA警告處理寵物生食的個別主人，應採取防護措施，避免接觸病毒。人類感染症狀包括眼睛刺激、喉嚨痛、肌肉疼痛與呼吸窘迫。

這次寵物食品召回，是廣泛擔憂H5N1病毒在寵物間傳播的一部分。

「美國獸醫協會」(American Veterinarian Medical Association)聲明表示，貓似乎特別容易受到感染而引發嚴重疾病，經常導致死亡。不過，貓與人類之間病毒傳播的風險，被視為極低，但長期無防備地接觸受感染動物，風險可能增加。

上個月，寵物食品公司「Wild Coast Raw」也因為有類似汙染風險、召回其冷凍雞肉寵物食品，顯示禽流感對動物及人類的持續威脅。