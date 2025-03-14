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加州線上換照考試 將新增中文版本 「考到對為止」

編譯胡立宗／綜合報導
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駕照線上換照課程新增中文。（加州車管局網站）
駕照線上換照課程新增中文。（加州車管局網站）

加州使用中文的人，換駕照將更為方便，因為車輛管理局（DMV）的線上換照考試將新增中文版本，文字為繁體中文、語音則是國語。

局長戈登（Steve Gordon）表示，換照課程原本只有英文與西語，新增中文代表車管局服務加州全民的意志。

上課需要自備桌機、筆電、平板或智慧手機，課程為七大領域，每一塊都有易懂的指令，最後會有一個簡單測試。測試會不會不過？不會，答題次數無上限，您可以考到對為止，因為重點在於更新交通知識。

車管局在2022年推出線上eLearning換照課程，最大亮點就是不限時間、不限地點，想考就考，迄今已經達到每個月5萬人線上換照的規模。需要時間，車管局的說法是20至30分鐘，但媒體El Adelantado的實測發現，可能需要45分鐘。

雖然多數人能夠只靠線上課程就能換照，但部分人還是需要到車管局分處拍照、按指紋，或接受視力測驗。

另外，雖然線上換照有年齡上限，但不是每個超過70歲的長者都需要到分處考筆試，只要符合以下規定，超過70歲也能線上換照：

－70歲以上，但最近沒有肇事；

－沒有重大交通事故的紀錄；

－駕照沒有過期。

除了部分長者需要筆試外，還有誰需要跑一趟筆試的？

－最近曾肇事或違規，如果肇事或多次違規，車管局還可能要求完成額外測試才能換發；

－身體不適或認知障礙，如醫生或家人反映的話，就需要額外測試；

－駕照過期，已經過了效期，就必須重新考照，期限內才能換照。

需要筆試的人，記得以下步驟：

－預約測驗時間，雖然可以隨到隨考，但預約可以省去排隊時間；

－通過視力測驗，車管局人員會幫您測，如果戴眼鏡的，一定要記得帶；

－拍張新照片，車管局人員一樣會幫您拍照；

－繳交換照費，加州一般駕照換照41美元，現金、簽帳卡、信用卡、支票、匯票都可以。

通通完成後，就會領到紙本的暫時駕照，可以用到收到新照為止。

考新駕照需要注意那些事？

先要通過「常識測驗」（knowledge test），應考方式有兩種，一是現場考試，二是線上考照。

但與換照不同，線上考照只限周一至周五的上午8時至下午4時，州定假日不能應考。為了方便理解，車管局準備了35種語言的課程與考題，不過應試者仍須自備桌機或筆電，還需要自備網路攝影機webcam，因為考試時車管局人員會全程監看，避免代考或作弊。

此外，線上考照只能當掉兩次，第三次就要親自到車管局了。

車管局 加州 DMV

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