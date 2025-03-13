調查：東灣佛利蒙 蟬聯全美最幸福城市 聖荷西第2 橙縣爾灣第3

阿拉米達縣佛利蒙再度成為幸福城市榜首。（本報資料照片）

根據WalletHub評比，阿拉米達縣佛利蒙（Fremont）再度獲選為2025年美國最幸福城市，第二名則是聖荷西 ，第三是橙縣爾灣 （Irvine）。另外，舊金山第九，橙縣漢庭頓灘（Huntington Beach）第十。前十大幸福城市中，加州上榜五個。

受評比的182個城市中，都會區的聖地牙哥第15，洛杉磯排名第77，沙加緬度92。

評比標準分三大項，包括情緒與身體健康、收入與就業、社區與環境，依相關指標對應及評分。

報告指出，研究人員多年來不斷剖析「快樂」的原因，結論是關鍵在於身心健康、堅固的社群連結、工作滿意度與財務健全度。

佛利蒙2025年再度居冠的原因在於：身心健康排名第一，社區與環境第四，雖然收入與就業僅93名，但整體來說還是得到73.54的高分，優於聖荷西的69.34、爾灣的63.32。

特別是身心健康部分，佛利蒙居民的生活滿意度高，憂鬱率第五低，且預期壽命第四高。當然，還有家戶年收超過7萬5000美元。

報告指出，佛利蒙生活滿意度高的另一個優勢，是分居與離婚比例僅8.9%，低於全美其他地方；每個月感到鬱卒的天數也只有14天，顯示居民的心理健康維持得不錯。