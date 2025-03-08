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好市多買黃金可靠實惠 但不能退貨

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多黃金產品受不少消費者歡迎。（好市多官網）
好市多黃金產品受不少消費者歡迎。（好市多官網）

CBS電視台報導，隨著經濟不確定性持續，美國人愈來愈傾向購買黃金。去年因經濟疲弱及全球央行大量購買，黃金現貨價格超出專家預期，2024年和2025年持續創新高，從今年初至2月27日，金價每盎司上漲250美元以上。而消費者該在何處購買黃金，除經銷商外，好市多（Costco）或可是選項之一，消費者可多加評估自身需求。

好市多會員可在實體店、線上或手機應用程式App購買黃金產品，包括金條、金幣與不同設計的1盎司黃金。截至2025年2月，該大宗商品零售商提供的黃金產品包括1盎司PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan金條，1盎司Rand Refinery 金條（僅限於線上購買），2025年1盎司American Buffalo金幣，1盎司PAMP / Newmont Lady of Liberty金條（僅限線上購買），與100克Rand Refinery金條等。該零售店黃金來自授權經銷商及可信賴的鑄幣廠，但供應情況可能會變化。

好市多黃金價格約比成本價高2%，這種加價是黃金零售商常見做法，2%已是業界標準中較低水平。例如，截至2025年2月27日，黃金現貨價格約為每盎司2850美元，同時間好市多1盎司24K金條售價約為2900美元。1盎司American Buffalo金幣的會員價格約為3030美元，限每次交易一枚，每日最多可購買五枚。該公司還提供100克24K Rand Refinery金條，售價約為9450美元，每日最多可買兩條。

好市多雖不是購買黃金第一選擇，但這家零售商提供不少優勢。首先是聲譽，該店提供高品質產品與服務，價格也有競爭力。根據2023年Axios Harris民調，好市多被評選為美國第二值得信賴的公司，在那購買黃金，可確保買到的是來自授權經銷商高品質產品。

其次是價格競爭力，好市多黃金加價幅度適中，通常遠低於許多黃金經銷商，還替會員提供免運費服務。若希望持有「實體黃金」或金幣以尋求安心，在好市多購買是選項之一。

在好市多購物什麼都能退，但有一件暢銷品例外。（好市多官網）
在好市多購物什麼都能退，但有一件暢銷品例外。（好市多官網）

然在，好市多購買黃金產品也有其潛在問題。首先是產品種類和規格，不如專業貴金屬經銷商多樣化。此外，在好市多購買黃金「無法退貨或退款」，若不滿意，無法像其他經銷商，如APMEX有提供符合特定條件者七天內退貨的選項。

好市多也在線上提供其他貴金屬，如白銀和鉑金。2024年1盎司PAMP American Buffalo銀幣（一組20枚），消費者評價平均得分為4.8分（滿分五分）。該店也提供1盎司PAMP Suisse Lady Fortuna Veriscan鉑金條，純度99.95%，產品經過認證。

無論如何，好市多替想購買黃金與金幣會員提供一個便捷選項，然消費者仍需注意黃金價格波動，近期歷史性漲幅亦無法保證未來走勢。

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