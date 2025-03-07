海狸鼠入侵成災 加州府籲多吃「像兔肉或黑火雞肉」

成年的海狸鼠。（Joyce Gross, UC-Berkeley）

南美的入侵物種海狸鼠（nutria）食量超大，每天可以啃掉體重四分之一的草，對於加州 河岸的多草溼地威脅特別大。曾經一度銷聲匿跡的海狸鼠，2017年有又開始大批出現在加州中北部，因此加州政府呼籲民眾多吃海狸鼠，稱牠吃起來很像兔肉或黑火雞肉。

官方認證可吃的入侵物種還包括，烏鱧（northern snakehead，北方蛇頭魚）、綠鬣蜥、非本地種的鯉魚，以及野豬。

海狸鼠毀滅性的進食習慣，已在麥賽德縣（Merced County）、佛萊斯諾縣（Fresno County）、史丹斯勞縣（Stanislaus County）與蘇拉諾縣（Solano County）成災，失去棲地的本土種難以繁衍，草類大量消失也對水土保持產生妨害。

加州魚類暨野生動物管理局（Fish and Wildlife Service）2月初才動手宰了5500隻海狸鼠，但要長期遏止牠的繁衍，只能靠民眾多吃。

管理局發言人Erin Huggins表示，習慣吃海狸鼠才能長期控制牠們的數量，減少對環境的衝擊，只是光吃還不是辦法，必須同時管制鼠口才行。

為了鼓勵多吃，聯邦還設立網站「Nutria.com」，提供燉肉、辣醬等多樣食譜 ，並強調吃起來跟兔肉或黑火雞肉差不多。

加州魚類暨野生動物管理局指出，海狸鼠最早是被當成毛皮經濟動物引進美國，但因為沒有天敵，因此在18個州很快發展成龐大群體，成年的海狸鼠可達40吋，體型接近河狸或小型犬。

雖然加州在1970年代一度據信全滅了海狸鼠，但不知何故，海狸鼠數量在2017年後又快速增加，特別是沙加緬度－聖荷昆河三角洲與周邊濕地。