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麥當勞將推1元早餐 還承諾雞蛋不加收費

洛杉磯訊
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麥當勞宣布不會對餐點中的雞蛋收取附加費，並將推出1美元「麥滿分」早餐。（麥當勞官網）
麥當勞宣布不會對餐點中的雞蛋收取附加費，並將推出1美元「麥滿分」早餐。（麥當勞官網）

面對雞蛋價格上漲與消費者對通膨憂慮，麥當勞25日宣布，不會對餐點中的雞蛋收取附加費，並透過官方應用程式，在3月2日推出1美元「麥滿分」（Egg McMuffin）早餐，以吸引更多美國消費者。

麥當勞北美首席影響官（Chief Impact Officer）Michael Gonda在領英（LinkedIn）發文，「與其他公司不同，麥當勞不會對雞蛋收取附加費。我們的雞蛋100%來自散養雞，並於美國本土採購。」這一決策意在與其他因雞蛋價格飆升而調漲費用的業者區分，例如快餐品牌Denny's近日宣布，每樣加蛋的餐點，將另外收費；連鎖餐廳華夫餅店（Waffle House）也表示，本月起對每顆蛋加收50美分。

紐約郵報報導指出，近年來，麥當勞積極吸引中低收入消費者，但在通膨壓力下，許多消費者減少外食，其美國市場銷售額已出現近年來最大跌幅。分析人士認為，麥當勞此次推出1美元「麥滿分」，並承諾不收雞蛋附加費，是為在競爭激烈的速食市場保持競爭力，並吸引對價格敏感的消費者。

根據麥當勞官網公告，1美元「麥滿分」套餐的推出，也是為紀念這款產品的誕生。1975年，麥當勞在全美推出「麥滿分」——這款以散養雞蛋、融化起司與烤得酥脆的英式馬芬（English muffin）製成的早餐三明治，開創速食早餐的新時代。50年來，「麥滿分」成為美國經典早餐之一，深受消費者喜愛。為慶祝「麥滿分」50周年，麥當勞將於3月2日透過官方應用程式推出優惠，消費者可用1美元購買「麥滿分」或「香腸麥滿分」（Sausage McMuffin with Egg）。

Denny's近日宣布，每樣加蛋的餐點，將另外收費；但未說明會加多少費用。（取自...
Denny's近日宣布，每樣加蛋的餐點，將另外收費；但未說明會加多少費用。（取自Denny's臉書）

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