加州高鐵建設邁出關鍵一步 2028通車

南加州至拉斯維加斯高鐵項目有新進展。（取自Brightline West網頁）

Brightline West高鐵項目正穩步推進，施工團隊近日在聖伯納汀諾縣實施鑽探作業（drilling of holes），標誌連接南加 與拉斯維加斯的高鐵項目進入基礎建設階段。

施工人員24日在庫卡蒙加牧場市的牧場站（Rancho Station）附近開挖。Brightline West發言人卡斯特蘭（Antonio Castelan）表示，施工人員使用真空設備清理土壤，以露出並識別地下管線，包括天然氣管道、電纜和自來水管線，確保後續建設順利進行。

Brightline West高鐵總投資達120億美元，將建設218英里（約351公里）的高速鐵路，沿途設站在庫卡蒙加牧場、赫斯普里亞 （Hesperia）、蘋果谷 (Apple Valley) 和拉斯維加斯。該路線將與南加的Metrolink鐵路系統相連，預計可將南加至拉斯維加斯的車程縮短至約兩小時，大幅提升交通效率，為往來南加與賭城拉斯維加斯的旅客提供更便捷出行選擇。

Brightline West項目近期獲聯邦政府高度關注。聯邦交 通部長Sean Duffy日前在洛杉磯出席活動時宣布，將對加州 高鐵項目進行調查，以弄清項目成本與管理問題。不過，聯邦交通部在官方聲明中，特別提到Brightline West的「卓越表現」，並肯定該項目在規畫與執行上的高效進展。

Brightline West預計耗時四年建設，2028年正式通車。作為美國首條專為乘客打造的私營高速鐵路，Brightline West不僅緩解15號公路的交通壓力，還將帶動沿線經濟發展，創造大量就業機會，並為全美未來高速鐵路建設樹立重要標竿。