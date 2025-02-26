輝達26日盤後將發財報 美股投資人關注

輝達位於加州聖塔克拉拉一處建築物外牆的裝飾 。(美聯社)

在25日的股市交易中，輝達 NVIDIA將在26日盤後發布的季度財報占據著投資人的心頭。為何這家公司的收益對整個美國股市如此重要？

美聯社報導，當輝達發布最新財報時，其人工智慧晶片 Blackwell的銷量將成為人們關注的焦點。FactSet的數據顯示，華爾街預計輝達第四季調整後每股收益為85美分。公司的營業額（revenue）為380.8億美元，淨收入(net income)將達195.8億美元。

輝達股價的動向對整個美國股市很重要。這家晶片公司已發展成為華爾街的第二大規模公司，這意味著其股價走勢對標準普爾500指數(S&P 500)和其他指數的影響，比蘋果(Apple)之外的任何公司都要大。這家總部位於加州聖塔克拉拉的科技巨頭，目前市值超過3兆美元。

輝達和其他受益於人工智慧熱潮的公司，是S&P 500指數近期屢創新高的主要原因，最新創下的紀錄是在上周。儘管人們擔心通膨持續居高不下，且關稅和川普的其他政策可能給美國經濟帶來困苦，但企業利潤的激增仍舊推動了股市的發展。

單是輝達就占了去年S&P 500指數總回報的五分之一以上。該指數中的其他499家公司均未能與其相比。如果輝達無法保持其勢頭，特別是當批評者認為其股價上漲過快時，那麼在401(k)和其他投資帳戶中持有標準普爾500指數基金的人可能會陷入困境。

DeepSeek引發的狂熱導致輝達的市值一度蒸發掉5950億美元。輝達在一份聲明中稱讚 DeepSeek的成就是出色的人工智慧進步。輝達在人工智慧應用競賽中取得了早期領先，部分原因是執行長黃仁勳(Jensen Huang)成功押注了推動該行業發展的晶片技術。

輝達對大賭注並不陌生，它於1999年發明的圖形處理器 GPU(graphics processor unit)推動了PC遊戲市場(PC gaming market)的成長並重新定義了電腦圖像學(computer graphics)。