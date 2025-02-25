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核桃高中3華生舉辦LA消防員籌款活動 募得數萬元

記者楊青/核桃市報導
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民選官員表彰核桃高中三名華裔學生活動組織者。左至右：核桃市長Linda Freeman、Zhikai Jiang、加州參議員Bob Archuleta、Susanna Liang、前市長蘇王秀蘭、市議員伍立倫、Jia Shun Chen。（記者楊青/攝影）
民選官員表彰核桃高中三名華裔學生活動組織者。左至右：核桃市長Linda Freeman、Zhikai Jiang、加州參議員Bob Archuleta、Susanna Liang、前市長蘇王秀蘭、市議員伍立倫、Jia Shun Chen。（記者楊青/攝影）

核桃高中三名華裔學生組織舉辦的支持洛杉磯消防人員籌款活動，得到核桃高中學生和家長及社區積極響應，為洛杉磯消防局籌款數萬元。

核桃高中梁焯嵐（Susanna Liang）、江志鍇（Zhikai Jiang）、陳嘉舜 (Jia Shun Chen）共同舉辦的支持洛杉磯消防員籌款活動，23日在核桃市盛大舉辦，超過300位學生、家長、民選官員和商家踴躍參與，以食物及藝術品義賣及商家贊助和捐款方式，籌款支持洛杉磯消防員，感謝他們在洛杉磯野火中的努力和付出。

核桃高中學生梁焯嵐不但是當天活動的組織者之一，還擔任活動主持。她表示，自己在加州長大，親眼目睹消防員每年面臨令人難以置信的挑戰。舉辦本次活動，也希望大家能提高消防意識，同時籌集資金支援消防人員。陳嘉舜表示，他從這次大火大新聞報道中瞭解到，洛杉磯消防員使用的設備，很多已遠遠超過使用壽命，這是本次籌款行動的意義。江志鍇表示，消防員救死扶傷一直是他學習的榜樣，他的願望是成為一名急救醫生，挽救生命。

包括加州參議員Bob Archuleta、核桃市前市長蘇王秀蘭、現任市長Linda Freedman、市議員伍立倫、核桃高中家長會Rita Hu、Ken Cheng、Eliza Leung等參加活動，南加州中國國樂團現場為籌款活動演奏加油。

蘇王秀蘭表示，洛杉磯此次多場野火造成的巨大損失讓每個人感同身受，為大火英勇奮戰的消防員們，更是值得致敬和支持，三位高中生發起這次籌款活動讓人感動。

Bob Archuleta特別向三位華裔組織者頒獎，他表示，此次火災造成很多人無家可歸，但消防人員的貢獻常常被忽視，很高興看到華人學生能夠出來組織籌款，表達對消防人員的支持。

華資商家小天鵝糕點麵包店創辦人梁麒瑋，當天特別提供現場所有的點心水果禮品卡以及義賣食物和抽獎禮品，不少華裔居民和家長以則踴躍認購義賣品，表達對活動和消防員的支持。

由核桃高中三名華裔學生組織舉辦的支持洛杉磯消防人員筹款活動，得到核桃高中學生和家...
由核桃高中三名華裔學生組織舉辦的支持洛杉磯消防人員筹款活動，得到核桃高中學生和家長及社區積極響應與踴躍參與，為洛杉磯消防局籌款數萬元。（記者楊青/攝影）

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