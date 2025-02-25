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3/1理財稅務講座 讓退休金不枯竭

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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特許理財顧問唐巍嵐將於3月1日世界日報講座中揭秘應對退休三大風險策略，教您在川普稅改前景下高效管理退休金。（唐巍嵐提供）
特許理財顧問唐巍嵐將於3月1日世界日報講座中揭秘應對退休三大風險策略，教您在川普稅改前景下高效管理退休金。（唐巍嵐提供）

「活多久，錢就能用多久。」特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie）將在3月1日「2025理財稅務講座」中揭秘無憂晚年秘訣，剖析應對退休三大風險的策略。在川普總統2025年稅改前景下，唐巍嵐還將分享如何巧用多元退休規畫工具，讓您的退休金永不枯竭。

唐巍嵐將重點介紹最大化稅務優惠的退休方案，以及應對現代人面臨的退休挑戰。唐巍嵐指出，許多民眾僅知基本IRA（個人退休帳戶），但對Roth IRA、更高供款上限的SEP IRA及Simple IRA等選項了解不足，她將分享最新政策數據、各方案差異及提款策略等關鍵資訊。」

針對退休面臨的挑戰，唐巍嵐提出三大風險：長壽風險、通膨風險及醫療成本風險。她指出， 「長期護理成本每年以3-5%速度增長，我們必須評估退休儲蓄是否足以支付這些持續上升的醫療費用。」

她特別提醒民眾避免被看似高額的回報率或紅利所吸引。 「市場上許多產品打出50%紅利噱頭，但若客戶主要目標是最大化自身退休收入，而非留給子女，那麼提供25%紅利但整體收益更高的產品可能更為適合。」作為代理30多家美國保險公司產品的理財顧問，唐巍嵐強調應對個人需求制定合適規畫方案的重要性。 

唐巍嵐強調，及早規畫退休不僅關乎財務安全，也關乎維持經濟獨立與個人尊嚴。 「良好的退休規畫和長期護理保險可確保老年時不必依賴子女照顧，由專業護理人員滿足需求，而不將負擔轉嫁給下一代。」「2025理財稅務講座」將於3月1日（周六）在世界日報洛杉磯社舉行，感興趣的讀者請即與世界日報聯繫報名，席位有限，額滿為止。

退休金 保險 世界日報

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