富比世最佳雇主榜 In-N-Out Burger排第8

In-N-Out Burger。(本報資料照片)

南加土生土長的In-N-Out Burger近日獲得富比世 (Forbes)雜誌肯定,獲選為超過5000人以上大企業「最佳雇主」第八優。進入前十的加州 企業還有第二的Trader Joe's;第四的輝達(NVIDIA);第六的谷歌(Google)。

其他進入前50的還有:第12的Apple;第15的Salesforce;戴維斯加大健康中心(UC Davis Health)第19;史丹佛大學第26;Adobe第34;洛杉磯市兒童醫院(Children's Hospital Los Angeles)第46。

加州就業 發展廳(EDD)的最新數據顯示,加州1830萬人就職,沙漠太陽報指出,部分就在這些最佳企業工作。太陽報還半開玩笑地稱,In-N-Out Burger之後的廣告詞可以改成「That's What An Employer's All About」(員工就該這樣),原本的廣告詞為「That's What A Hamburger's All About」。

富比世第十年推出「美國最佳大型雇主評比」(America's Best Large Employers),與Statista合作,評比了員工超過5000人的701大公司。 富比世特別強調,此評比沒有接受任何一家廠商贊助,排名都來自調查結果與分析。

調查對象為全美數千名雇員,回答的問題包括:現在的雇主為誰;以薪資、工作環境與之前雇主為準,給現在的雇主打分數;還會問到會不會推薦同產業的公司給朋友。