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富比世最佳雇主榜 In-N-Out Burger排第8

編譯胡立宗／綜合報導
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In-N-Out Burger。（本報資料照片）
In-N-Out Burger。（本報資料照片）

南加土生土長的In-N-Out Burger近日獲得富比世（Forbes）雜誌肯定，獲選為超過5000人以上大企業「最佳雇主」第八優。進入前十的加州企業還有第二的Trader Joe's；第四的輝達（NVIDIA）；第六的谷歌（Google）。

其他進入前50的還有：第12的Apple；第15的Salesforce；戴維斯加大健康中心（UC Davis Health）第19；史丹佛大學第26；Adobe第34；洛杉磯市兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）第46。

加州就業發展廳（EDD）的最新數據顯示，加州1830萬人就職，沙漠太陽報指出，部分就在這些最佳企業工作。太陽報還半開玩笑地稱，In-N-Out Burger之後的廣告詞可以改成「That's What An Employer's All About」（員工就該這樣），原本的廣告詞為「That's What A Hamburger's All About」。

富比世第十年推出「美國最佳大型雇主評比」（America's Best Large Employers），與Statista合作，評比了員工超過5000人的701大公司。 富比世特別強調，此評比沒有接受任何一家廠商贊助，排名都來自調查結果與分析。

調查對象為全美數千名雇員，回答的問題包括：現在的雇主為誰；以薪資、工作環境與之前雇主為準，給現在的雇主打分數；還會問到會不會推薦同產業的公司給朋友。

加州 富比世 就業

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