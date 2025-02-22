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取代加州 估2045德州人口冠全美

編譯廖宜怡／綜合報導
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Realtor.com報告預測，到2045年，德州可能取代加州成為美國人口最多的州。圖為德州奧斯汀。（美聯社）
Realtor.com報告預測，到2045年，德州可能取代加州成為美國人口最多的州。圖為德州奧斯汀。（美聯社）

加州德州房地產市場的反差，持續推動美國最顯著的人口遷徙現象之一。根據房地產網站Realtor.com的報告，從2009年到2023年，有近50萬加州人移居德州，主要原因是生活負擔能力。事實上，Realtor.com最近才剛把總部由加州遷到德州。

SFGate報導，Realtor.com「德州房地產市場」（The Texas State of Real Estate）報告指出，與美國其他州移居到德州的人相比，加州人以房價便宜為主要移居原因的可能性高出56%。除了住房成本，德州吸引加州人前往的其他主要因素還包括氣候（占37%）、就業機會（占36%）、和購屋潛力（占31%）。

報告還寫道：「儘管我們不知道每位移居者搬遷的實際原因，但我們推測，加州至少有一部分人口，是受到2017年到2021年之間，造成數百億美元損失的毀滅性山火的刺激搬到德州的。」

Realtor.com分析師表示，德州人口成長強勁，與加州人口減少形成鮮明對比，預計到2045年，德州可能取代加州成為美國人口最多的州。

加州人口外流現象已有許多文字和數據紀錄，鑑於加州可負擔住房嚴重短缺，這個情況並不令人意外。根據PropertyShark的數據，美國2024年房價最貴的前100大郵遞區號中，有80個位於加州，光是灣區就占了39個，其中阿賽頓（Atherton）已連續八年蟬聯美國房價最貴郵遞區號，房價中位數高達790萬美元。

不過，加州人口大規模外流的說法最近受到了新數據的質疑。數據顯示，從2023年7月1日到2024年7月1日，加州人口增加了近25萬人，增幅約0.6%。SFGate表示，這一增長要歸因於國內遷徙模式的改變、死亡率下降至疫前程度和外國移民的增加，加州當地居民人口其實還在持續減少中。

加州 德州 房價

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