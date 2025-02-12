超強暴風雪周四襲內華達山北、中段 能見度零勿開車

太浩湖要到周末時才會見到這種寧靜的雪景 (谷歌地圖)

加州 南北各山區13日起將出現本季最強暴風雪 ，內華達山脈北段與中段每小時降雪量可達2至4吋，有些時候能見度會降到零，國家氣象局呼籲民眾如非必要不要開車。

舊金山紀事報報導，北太平洋一個強烈的低氣壓會南下到Cape Mendocino才登陸，這是本季至此登陸點最南的冷風暴，因此冷鋒在從太浩湖繼續南行之際還很完整，13日下午猛瑪山和優勝美地 國家公園都會出現大雪，有些時段能見度會降到零。

冷鋒過後，內華達山脈北部和中部地區甚至有可能出現雷暴雪。14日將繼續有陣雪，但周末將以乾燥天氣為主。預計周四至周五，內華達山脈6000呎以上地區將積雪2至5呎。

太浩盆地在13日凌晨起，80 號州際公路唐納山口段和 50 號高速公路迴聲峰段將開始出現小雪。降雪量將穩定增加，從日出到中午可能出現白茫茫的景象並伴隨強風，形成暴風雪狀況(blizzard-like conditions)。

山口處的陣風可能超過每小時50哩，山脊頂部的陣風可能高達100哩。周四下午可能會有幾個小時的小雨，但中到大的雪很快就會再次出現並持續過夜，周五也會是不適開車的天氣。

內華達山脈中部和南部目前積雪量不多，但雪旱情況會因這場風暴而結束。優勝美地國家公園和猛獁山將於周四降大雪，此日冬季風暴警告生效。截至周五晚，國家公園較高海拔地區（例如圖奧勒米草甸）的積雪可能超過5呎，預期猛獁山的降雪總量也類似。

灣區以北由於大雪和強風，預計周四西斯邱縣(Siskiyou County)5 號州際公路的交通將受到嚴重影響。海拔2000 呎以上地區已發布冬季暴風雪警告，積雪厚度將達1呎。冷空氣有可能滯留在沙加緬度谷北部，導致瑞丁等沙斯達縣海拔500呎地區出現低海拔降雪。如果冷空氣持續時間夠長，到周四上午7時瑞丁西部的積雪厚度將達到2吋。

南加州大熊湖的氣溫仍將維持在較高的水平，降雪量不會超過幾吋，而風暴帶來的大部分降水會以雨的形式降落在橫斷山脈地區(Transverse Ranges)。