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好市多會員吐槽 這6項商品買了不一定比較划算

編譯陳盈霖／綜合報導
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許多顧客認為好市多生雞價格並不見得比較划算。（好市多官網）
許多顧客認為好市多生雞價格並不見得比較划算。（好市多官網）

美食網站Eat This報導，儘管好市多（Costco）提供許多優惠的大宗商品，然有些東西在該店買不一定比較划算。以下是被好市多會員評價為賣貴的幾種商品。

1、軟性飲料與咖啡

一些會員指出，當地超市汽水價格通常比好市多划算。一位Reddit用戶稱，「以前喝汽水時候，超市經常有促銷，比好市多便宜很多。」另一位會員稱「我沒在好市多買過咖啡，因我們這有許多在地烘焙咖啡可選擇，價格範圍和好市多差不多。」

2、蔬菜和混合沙拉

許多會員認為好市多新鮮蔬菜價格比其他地方高。一位Reddit用戶舉例：「混合沙拉（Salad Mix）好市多價格4.99元，零售店3.89元。櫻桃番茄好市多售價六元，零售店3.99元。」

3、生雞肉

一些會員對生雞價格並不滿意，加上經常漏水的包裝。一名Reddit用戶表示，「不是烤雞，是生雞，這是唯一一種比長島（Long Island）當地超市更貴的肉類，通常比一般零售店正常銷售價格高出50%。」

4、新鮮水果

有顧客指出，新鮮水果在好市多幾乎總比其他商店貴。「大多數水果如草莓、西瓜，比ShopRite和Aldi這樣的地方貴。」另一名用戶補充：「除了萵苣在好市多是划算的，其他商品幾乎都比零售超市貴。」

5、牛奶

一名顧客指出，Aldi購買乳製品更便宜。拿2%的牛奶來說，毫無疑問是地區性，在我們這裡的Aldi，價格剛從2.72元降至2.58元，好市多價格一度從3.29元降至2.99元。

6、洗衣精和牙膏

一名會員指出，若家裡人數不多，買大量的洗衣精並不划算，因這種商品也有使用期限。「對單人家庭來說，無法在期限內用完就不划算。從洗衣精到牙膏，許多所謂『非易腐品』都會失效，更不用說儲存空間不足等問題。」

好市多 咖啡 牛奶

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