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無會員費 WinCo物美價廉不輸Costco

編譯胡立宗／綜合報導
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

Costco、Sam's Club物美價廉，很多人都知道，但加州人可能不知道，其實還有另外一個選擇，根植美西的「共贏食品」（WinCo Foods），而且WinCo不光24小時營業，還全年無休。

美食網站「Tasting Table」指出，雖然沒有大賣場的現宰師傅或是烘焙師傅，但是WinCo卻是個從一進門就開始省錢的店，因為它不收會員費，比起Costco的65美元起跳，或Sam's Club的50美元起跳都算是省下了一筆錢。

WinCo能夠提供物美價廉的食品、商品，其中原因之一是直接向生產商訂貨，省去中間批發商的費用，而且他們不打廣告、不做促銷，只收現金省下信用卡的手續費。另外，800多樣食品捨棄包裝，客人可以按自己需要的量採購，這些都是省成本又便宜的雙贏方法。

WinCo Foods員工就是老闆。圖為該公司徵人網頁。 （WinCo Food...
WinCo Foods員工就是老闆。圖為該公司徵人網頁。 （WinCo Foods網站）

比起大賣場，WinCo還有一個特點：員工就是老闆。WinCo的員工合夥制1985年就開始了，名為「Employee Stock Ownership Plan」（ESOP），年滿19歲的員工都能參加。

ESOP從成立以來的複合年均成長率為18%，意謂著1986年價值5000美元的股票，現在等於86萬3000美元。這些錢，再加上401(k)的保障，多數員工都能安心退休。

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