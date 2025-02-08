關稅衝擊 民眾應重審投資組合和預算

川普關稅戰開打，消費者恐面臨陣痛。（FOX電視台畫面）

洛杉磯NBC4電視台報導，總統川普（Trump）對加拿大、墨西哥 和中國祭出新關稅 政策，隨後又做了部分延後實施的調整，股市則因此出現劇烈變動。專家指出，這些事件對個人投資 者而言，是個重新檢視投資組合和家庭預算的信號。

雷德蒙詹姆斯公司 （Raymond James）首席投資官員亞當（Larry Adam）表示，從基本面來看，也就是決定股票價值的因素，目前尚沒有明確變化，但就情緒而言，這可能是個訊號，讓投資者意識到，年初認為關稅風險不現實的觀點可能需改變。

亞當說，他們對標普500指數年底目標6375點的預測不會改變。他指出，標普500指數公司從加拿大、中國和墨西哥的收入比率相對較小，來自墨西哥和加拿大的收入僅為1%，中國為7%，「關稅對標普500的影響不及對整體經濟影響那麼大」。

對不知下一步該怎麼做的投資人而言，「這是顧問發揮作用的時候」。註冊理財規劃師、Curtis Financial Planning創始人兼執行長柯蒂斯（Cathy Curtis）表示，川普一直將關稅作為談判工具，可預計的是未來這種模式將持續。她建議客戶專注長期收益，而非短期新聞的過度反應。

面對市場波動和不確定性，財務顧問認為，避免在短期消息下突然改變投資組合，但突然的市場波動可提醒投資人檢視是否需改變投資策略，包括檢查自己在重大損失下可承受的比例等。

川普關稅戰開打，消費者恐面臨陣痛。（FOX電視台畫面）

擁有CFP認證的Carolyn McClanahan建議，不要投資超出自己財務或心理上能承受的範圍。藍海全球財富（Blue Ocean Global Wealth）執行長Marguerita Cheng指出，投資人需關注投資組合中的國際風險，因這可能受關稅影響。他說，退休人應確保有足夠的現金和穩定價值基金，確保他們能滿足最低要求和其他應急需求。

隨著關稅實施，農產品、酒類、藥品和住房等各類商品價格恐都上調，消費者恐需再次重新評估家庭預算。Claris Financial Advisors總裁Lee Baker表示，「我認為消費者可能會有些痛苦」。他建議減少度假、超市額外採購或額外開車出行，可幫助節省現金。