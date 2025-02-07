流感高峰 醫師：肺疾、心臟病患者併發症威脅較大

南加大（USC）流行病學感染科顧問，蒙特利公園市嘉惠爾醫院（Garfield Hospital）感染科醫師黃重德。（取自樂活50加網頁）

今年冬季，不少民眾反應今年的流感 來勢「兇猛」。而幾日前台灣明星大S因感染流感猝逝更讓民眾增加了對流感的認識。有流行病專家表示，今年美國流感季有兩類人需要特別注意，若有感染流感，建議立即服用特效藥預防重症的發生。

南加大（USC）流行病學感染科顧問、蒙特利公園市嘉惠爾醫院（Garfield Hospital）感染科醫師黃重德表示，流感季有兩類人要特別小心，一是有慢性阻塞性肺疾病（COPD）的人，包括慢性支氣管炎和肺氣腫，而肺氣腫是中老年人常見疾病；第二類人是有心臟病 的人。感冒導致的併發症對這兩類人的威脅比較大。

黃重德說，流感季中存在不同的致病因素，主要包括鼻咽、腺病毒等病毒性感冒，主要作用於上呼吸道，一般不會引起肺炎；其次是呼吸道融合病毒（RSV）、新冠病毒以及流感，都可能會引發肺炎。

對於有慢性阻塞性肺疾病、心臟病，特別是70、80歲的老人，黃重德建議一旦有症狀立刻服用「克流感」（Tamiflu，或稱奧司他韋）。這是一種可治療或預防A型、B型流感病毒的藥。第一天服用效果最佳，但不要晚於感冒前三天服用，可以有效阻止治療感冒。這種藥需要醫生處方才可以拿到。

此外，若重感冒久久不癒，或者病得很厲害，一定要去看醫生。流感季通常是每年的冬至到立春。黃重德說，這個時期醫院的病人最多。

除了打疫苗和服用預防類藥物，黃重德還有兩個預防小妙招。第一是遠離感冒的人。他說，這是最容易做到的預防辦法。一般人的唾液可以噴至三英尺的範圍，而咳嗽則可以噴至五英尺。第二就是戴口罩 ，特別是在人多的地方。黃重德說，有人雖然戴口罩，但戴得不規範，「漏風」就不會有很好的防禦作用。他說，若規範地佩戴口罩，幾乎可以百分百隔絕病毒。原理是口罩帶有正電荷，而病毒是負電荷，兩者作用，可以過濾掉病毒。

根據CNN新聞網6日報導，美國流感季迎來第二波高峰期。今年年初，因流感前往醫院就診數有所下降，然而就在1月底，該數字又有回升，流感測試陽性率達30%，超過了本季第一個高峰期。疾病防治中心（CDC）預估，今年流感季中，有至少2000萬人感染流感，1萬1000人死於流感。因流感住院人數也有上漲，僅過去一周就有3萬8255人住院。經過對廁所水中病毒的檢測，除了流感，新冠病毒也正在全美大範圍傳播。