A型流感症狀嚴重 應戴口罩、勤洗手

位於巴沙迪那的凱瑟醫院，藥房排隊人數眾多。（記者邵敏／攝影）

隨著冬季呼吸道疾病席捲美國，大部分地區的流感活動處於活躍狀態。不少感染流感病毒的南加華人指出，今年症狀尤其嚴重，全身無力、高燒不退、咳嗽劇烈、且持續時間長等；專家分析，原因之一可能與前幾年的流感低流行性有關，很多人對病毒的免疫力 降低。

洛杉磯亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華表示，今年感染病人症狀明顯嚴重，感染後機體免疫反應過度強烈而引起明顯症狀。「但目前尚無完整的統計數據，確證此次流感症狀與往年有何不同。 」江華解釋，過去近三年因新冠流行，流感病毒感染低，造成人群流感免疫力降低；加上今年流感疫苗 接種率明顯下降，這也是人們免疫力低下的原因之一。

根據患者張先生的介紹，日前他前往位於巴沙迪那（Pasadena）的凱瑟醫院（Kaiser Permanente）就診，急診室里人滿為患，胸片X光、藥房排隊人數眾多，咳嗽聲此起彼伏，病人大多為長者；凱瑟醫院急診室醫生也表示，最近因呼吸道感染的患者大幅增加，醫院非常忙碌。

聖地牙哥 加州大學健康中心傳染病專家Francesca Torriani博士指出，當地流感病例和住院人數正在穩步上升，與去年同期相比，聖地牙哥縣流感相關的急診人數幾乎是去年的兩倍。但各地情況不同，江華表示，根據今年1月第二周的統計，流感病例和住院人數比前幾周有下降趨勢，根據往年「正常」的流感發病趨勢，在未來四至六周內可望繼續下降，「目前因流感而住院的病人尚穩定並略有減少。」

美國疾病控制及預防中心（CDC）估計，到目前為止，本季流感已導致至少1200萬人患病，16萬人住院，6600人死亡，包括27名兒童死亡病例，其中11例發生在1月的第二周。CDC指出，大多數病例是由A型流感（另稱甲型流感，Influenza A virus）引起，主要是H3N2和H1N1病毒株。A型流感在成人中更具侵略性，比B型流感更早爆發，B型流感可能會在流感季節後期激增。

常見流感症狀包括身體疼痛、發燒、發冷、咳嗽、頭痛、疲勞、喉嚨痛、鼻塞等，專家指出，大多數人無需治療即可恢復。休息、補充液體和非處方藥等就可控制症狀，但有些人感染流感病毒後患重病或併發症的風險較高，這些人群包括但不限於：65歲及以上成年人、兩歲以下兒童、免疫系統較弱的人、患有潛在慢性疾病的人、孕婦等。

江華強烈建議人們接種流感疫苗，因為今年疫苗使用的病毒株，和目前檢測到的流行株配對甚好。他還建議，老年人和患有嚴重基礎疾病者，應避免去人群擁擠處，「冬季呼吸道感染流行期，最佳個人防護措施就是戴口罩和勤洗手。」