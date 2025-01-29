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美首例H5N9病毒株 加州養鴨場現蹤

編譯林思牧／綜合報導
加州岡薩雷斯(Gonzales)梅澤農場(Metzer Farms)養的鴨子。 (示意圖／谷歌地圖)
加州岡薩雷斯(Gonzales)梅澤農場(Metzer Farms)養的鴨子。 (示意圖／谷歌地圖)

美國境內首例H5N9禽流感病毒株，在加州麥賽德縣(Merced County)的一個養鴨場被發現。H5N9會在人類身上造成嚴重的呼吸道感染，公共衛生專家因此非常憂心。

聖荷西信使報報導，這個消息由總部位於巴黎、專注於動物疾病研究的世界動物衛生組織(World Organization for Animal Health)網站宣布，這是美國首例確診的H5N9禽流感病例。美國衛生官員並未宣布這個病例，因為川普政府已暫停有關衛生話題的政府通訊，等待政治審查的結果。科學家擔心這可能會延遲向公眾發布重要訊息，包括有關疾病爆發的資訊。

新禽流感病毒株令人擔憂，因為這款病毒株多年來已導致數百人死亡，主要是透過接觸受感染的動物而染疫，美國農業部和加州政府官員正在調查此案。一種更常見的禽流感病毒株 H5N1 最近在美國農場動物中廣泛傳播，但造成人類嚴重病例的情況很少見。

H5N9 是禽流感的一個亞型，根據中國研究人員 2015 年發表的一篇學術論文，十多年前在中國出現的這種病毒「致病性極強」。H5N9 病毒被認為來自其他禽流感病毒（包括 H5N1）的基因組合。

根據美國農業部網站所述，美國官員必須向世界動物衛生組織通報動物疾病，但這次卻沒有按照原有規定通報，農業部也不回應關於為何不公開報告此案的評論請求。

對於 H5N1 病毒的認識和研究已有十多年歷史，自從本月初路易斯安那州一例死亡病例被證實與該病毒有關以來，人們對該病毒的擔憂日益加劇。但H5N9 是一種研究較少的病毒株，如果它在人類中廣泛傳播，科學家可能必須從頭開始研究病毒和開發疫苗。

美國衛生官員一直在監測 H5N1 病毒是否發生基因變異，唯恐病毒變得更加危險。目前沒有證據顯示該病毒在人際間傳播，對一般大眾的風險仍然很低。

疫苗專家、貝勒醫學院國家熱帶醫學院院長霍特茲(Peter Hotez)說：然而，新病例表明 H5N1 開始將遺傳物質與其他流感病毒混合，這種進展令人擔憂。

禽流感 農業部 加州

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