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禮品卡盜刷猖獗 華人送禮附收據防風險

記者金維多／洛杉磯報導
華人為防止禮品卡被盜刷，在贈送他人時附上購買收據。（胡女士提供）
華人為防止禮品卡被盜刷，在贈送他人時附上購買收據。（胡女士提供）

近年來，美國禮品卡盜刷現象愈演愈烈，這給節假日經常購買禮品卡的消費者帶來很大困擾。因此，許多華人採取新策略，在贈送他人禮品卡時附上購買收據，萬一禮卡被人盜刷後，收禮者可以向商家退貨。

最常見的作案手段是犯罪分子先將商場貨架上的禮品卡偷走，刮開密碼後通過特殊手段重新覆蓋，然後放回貨架，民眾在購買時一不留神就中招。南加華人胡女士表示，每年假日，自己都會購買禮品卡贈送孩子的老師。近些年的禮品卡盜刷現象弄得買家無所適從，擔心買到被盜刷的禮品卡，讓收禮者尷尬，送禮者也尷尬。今年家長圈想出了應對策略，在購買禮品卡時都會向商家索取收據，送禮時附帶收據可以應對潛在的風險。

南加教育界的王老師表示，每到聖誕和新年之際，都會收到家長和同事們的禮品卡，今年收到的禮品卡附帶收據的特別多，大家都被盜刷現象弄怕了。為了防止中招，自己在第一時間把所有收到的禮品卡都打開，確保卡裡有錢才心安。王老師補充說，作為收禮方，就算收到被盜刷的禮品卡，有時候也不好意思和送禮方說，附帶收據看起來是一個合適的解決辦法。不過買到被盜刷的禮卡時，商家或許仍需要買家出面，這種糟心讓雙方都會感到尷尬。

針對盜刷現象猖獗，Target商場今年升級了預防措施。民眾在購買Target禮品卡時，貨架上的卡通常都是空卡，而在結帳時店員才會將密碼（Access Code）貼上，保障了消費者購買到的禮品卡是含有等價面額的真卡。不過這種方式也僅限於Target自家的禮品卡，民眾挑選禮品卡的種類往往有自己的喜好，一些第三方平台的禮品卡仍然無法杜絕盜刷現象。對此有些消費者的應對手段是，直接從官網下單郵寄禮品卡或者購買電子禮品卡，能有效降低禮品卡被盜刷的風險。

大多數商家對已激活的禮品卡實行「不退還」政策，因為一旦禮品卡被激活，資金已轉移到編碼上，難以追回。因此，民眾一旦買到被盜刷的禮品卡想要退還十分頭疼。社交媒體上不少網友分享了和商家追討退款的不愉快經歷，商家和合作平台互相踢皮球；以及商家店員解決不了找經理，經理解決不了找主管。有網友甚至吐槽了自己的一段離譜經歷，主管當場給他拿了數張同類型的禮品卡想要證明沒問題，結果，讓他自己下不了台的是，接連五張卡片都已經被盜刷過的了。消費者遇到此類狀況通常還要聯繫禮品卡歸屬的第三方平台，平台和商家爭辯浪費大量時間。不過大多數民眾反映，只要能提供購買收據或者交易紀錄，耐心溝通最終都會拿到退款。

Target 南加 華人

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