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加州外移人口 把政治觀點帶進其他州

編譯林思牧╱綜合報導
出走的加州人竟對當地選民投票產生影響。（加州州府網頁）
出走的加州人竟對當地選民投票產生影響。（加州州府網頁）

近年來加州因為許多問題造成人口大量外移，這些人到其他州以後，讓有些州變得更藍，但也有些人讓其他州變得更紅。

舊金山紀事報報導，每年遷出加州的人比遷入加州的人至少多幾千人。他們走的時候，把他們的政治觀點也一起帶走了。在某些州，其影響是西海岸自由主義的蔓延。在其他一些州，加州出走者幫助擴大了川普的領先優勢，並在去年的大選中結結實實的擊敗民主黨的賀錦麗。

紀事報對分析公司L2的數據進行了新分析，該分析連結了包括選民登記紀錄、財務數據和其他來源在內的多個數據集，使得人們能夠更了解加州出走者的政治影響。

紀事報調查了2020年4月（疫情開始之時）至2024年11月（最近一次選舉之時）期間，已搬離加州的所有已登記L2成年人的數據，並根據他們最後的政黨登記、他們所搬去的州和縣對他們進行分類。分析顯示，加州遷出者實際上改變了許多州的政治組成，但他們的影響力在地方層面卻消失了。

在州的層級，加州遷出者具有政治影響力。來自加州的保守人士往往比其他人口更偏紅。例如去年11月，川普以壓倒性的14%優勢贏得德州。但之前四年中移居德州的數萬名加州人，在共和黨登記選民中的優勢更大，達到17%。在紫色亞歷桑納州差距更大。該州在2020年以最微弱的優勢投票給拜登，但在2024年重新回到川普的陣營。

另一方面，遷到紫色州內華達州、深紅州如印第安納、路易斯安那的加州人，以民主黨的選民占大多數。但是這些加州民主黨的票數終究太少，以路易斯安那為例，川普仍以22%的優勢勝選。

但如果去看縣級的數據，這些差異就消失了。譬如移居到印第安納州的加州人，比一般的印第安納州人偏藍，但他們往往選擇居住在印第安納波利斯或布魯明頓這兩個非常藍的城市，因此對縣的選舉結果沒有左右之力，只是順應了原有的情勢。

加州 川普 民主黨

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