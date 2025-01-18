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迪士尼樂園迎農曆年 美食饗客

編譯陳盈霖／綜合報導
迪士尼主題樂園農曆新年慶祝活動至2月16日。（迪士尼官網）
迪士尼主題樂園農曆新年慶祝活動至2月16日。（迪士尼官網）

惠提爾日報報導，迪士尼（Disneyland）主題樂園每年舉辦的農曆新年慶祝活動，相當適合美食愛好者。2025年慶祝活動17日（周五）拉開序幕至2月16日。民眾可購買「品嘗樂遊遊卡」（Sip and Savor passes，一般民眾48元，Magic Key年票持有者45元），該卡包含六張電子優惠券，可用於活動期間購買飲品與食物。慶祝活動也包括花木蘭為主角的遊行，「Hurry Home」世界彩色水舞，現場音樂表演及與迪士尼角色合影機會等。

活動提供許多美食，包括巧克力爆竹（Chocolate Firecracker，7.5元）。內層是柔滑慕斯與蛋糕，包裹著巧克力殼，頂部跳跳糖增添酥脆感。

越南河粉醬汁三明治（Pho Dip，9.5元），柔軟的法棍麵包夾著切片牛肉、河粉、辣椒片與河粉醬汁，是迪士尼廚師擅長在經典概念中加入的創意。

柑橘奶油泡芙（Mandarin Orange Cream Puff，8.5元）。外觀像墨西哥甜麵包，形狀宛如切片橘子，內層有著濃郁柑橘果醬，酸甜適中。

火辣雞翅（Fire Chicken Wings，9元）。這是款有著芝麻與海藻酥脆裝飾的烤雞翅，搭配韓式燒烤醬非常入味，雖然名為「火辣」，但不至於讓人無法接受。

韓式辣醬雞肉玉米餅（Spicy Gochujang Chicken Tacos，8元）。這款搭配柚子甘藍沙拉的街頭小吃，韓式辣醬令人驚喜。另外還有叉燒豬肉（Char Siu Pork Shanks，9.25元），搭配米飯和菠蘿酸辣醬汁，也能在慶典活動中品嘗。

迪士尼主題樂園農曆新年慶祝活動至2月16日。（迪士尼官網）
迪士尼主題樂園農曆新年慶祝活動至2月16日。（迪士尼官網）

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