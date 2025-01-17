我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

北加女子在漢堡王驚遇女神卡卡 引發視頻瘋傳

編譯林思牧／綜合報導
北加州國王市女子在漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡。(KSBW 8電視截圖)
北加州國王市女子在漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡。(KSBW 8電視截圖)

1月14日（周二）晚間，在蒙特瑞縣國王市（King City）的漢堡王（Burger King）快餐店，一位當地女子在店裡驚鴻一瞥到女神卡卡（Lady Gaga），那一小段視頻在社群媒體上引發瘋傳。

當地的KSBW 8電視台報導，那天晚上女神卡卡和她的未婚夫波蘭斯基（Michael Polansky）從101號高速公路上下來，在600 Canal Street的漢堡王停車場上給她的特斯拉充電。

他們顯然已經在得來速買了餐飲，可能坐在車上太久想要走動，女神卡卡走進店裡。她的一舉一動都被店裡的錄相機拍下，畫面上只有她一個人。她手上拿著兩杯飲料，走到櫃檯附近注視著某個東西，金色的頭髮紮出的馬尾有些凌亂。她身上穿著黑外套、黑長褲，腳上蹬一雙黑色的厚底麵包鞋。

隨後她轉身去看電子訂餐螢幕，神態悠閒的在店裡踱步。接著一名男子的身影出現在門口往裡走，她向他迎去，兩人往店門走去。這時一位西語裔黑頭髮女子走進店來，跟那一對男女擦肩而過。那位黑頭髮的女子現出驚訝的神色，回頭去看那一對男女，看著他們消失在外面的夜色中。

那位黑頭髮的女子是卡斯提佑（Iris Castillo），她向電視台的記者表示，當她看到女神卡卡的時候，女神卡卡注視著自己露出燦爛的笑容，讓自己非常驚訝，她自問那到底是不是真的女神卡卡，接連回頭去審視。

當她定下驚魂以後，很後悔當時沒有跟女神卡卡要求合拍一張。不過漢堡王的員工安慰她說，店員們也曾要求跟女神卡卡合拍，但女神卡卡很禮貌的婉拒了。女神卡卡不久前上映的電影「小丑2：雙重妄想」（Joker: Folie à Deux）評語不佳，有些影評人認為導演技巧太差，平白浪費了女神卡卡的演技。

卡斯提佑告訴記者，自己似乎跟女神卡卡很有緣份，四年級學校辦郊遊（field trip），到赫氏古堡（Hearst Castle）參觀，結果一個星期之後女神卡卡就到同一個地點拍攝音樂視頻。

女神卡卡 漢堡王 特斯拉

上一則

趙美心推法案援助災民 報稅期延長至120天

下一則

世報年節展／五號日落樂隊送新年祝福 歡迎互動

延伸閱讀

北加國王市女子 漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡

北加國王市女子 漢堡王驚鴻一瞥女神卡卡
川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異
墨總統秀古地圖：北美可改回「墨西哥美洲」

墨總統秀古地圖：北美可改回「墨西哥美洲」
準備大快朵頤囉 加州「鄧金斯蟹」即起開放商業捕撈

準備大快朵頤囉 加州「鄧金斯蟹」即起開放商業捕撈
吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始
漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題