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本波禽流感疫情 全美歷來最嚴重

編譯組／綜合報導
加州禽流感疫情史無前例，雞蛋短缺反映出危機不斷蔓延。(圖取自Pexels網站)
加州禽流感疫情史無前例，雞蛋短缺反映出危機不斷蔓延。(圖取自Pexels網站)

近來各超市雞蛋空貨架顯示，禽流感H5N1或HPAI病毒，正對加州商業家禽群造成毀滅性影響。

根據「NBC」媒體報導，這種俗稱「禽流感」(bird flu)的病毒，會導致鳥類與哺乳動物嚴重疾病，甚至死亡。加州公共衛生部門表示，人類感染禽流感病毒情況罕見，但當病毒進入人眼、鼻、嘴或被吸進，就有可能發生感染。

截至12月23日，公衛部門通報加州已確診37例人類感染禽流感病例，其中有36例是因接觸受感染牛隻導致。加州尚未發現人傳人禽流感病例。巴氏殺菌(pasteurized)牛奶與乳製品可安全食用，因為巴氏殺菌可阻止(inactivate)病毒禽流感病毒活動。

去年11月份，佛萊斯諾(Fresno)一家生牛奶公司，因發現禽流感病毒而必須回收產品。舊金山官員也懷疑一名孩童感染禽流感病毒，但其已康復。

自從2022年禽流感首次爆發疫情以來，大部分病例似乎都發生在中谷地區(Central Valley)。「加州食品暨農業部門」指出，去年11月，馬林縣一個商業鴨群發現禽流感病毒；12月底，美國農業部(USDA)報告，聖荷昆縣(San Joaquin County)有62萬7800隻商業產蛋母雞、被檢測到病毒。

加州食品暨農業部門發言人萊爾(Steve Lyle)表示，雞蛋短缺與禽流感有關，但也與季節性需求增加相關。假期期間，有更多餐點在家煮食，促使食品雜貨店需求上升，然而，一年當中的此時、食物產量為持平甚至較低。

冬季白日時間較短時，母雞產蛋量較少。科羅拉多州立大學指出，雞的腦下垂體負責活化生產過程，而腦下垂體會受到接觸光照亮影響。

萊爾表示，加州消費的雞蛋大部分是從其他州進貨，但約有40%在加州生產，但是，由於近來禽流感疫情，加州三分之二產蛋母雞已死亡。顯示自去年8月以來，1400萬隻母雞中、約有1000萬隻已損耗，預計至少在接下來數周內，雞蛋供應仍將緊張。

雜貨超市「Lucky」與「Food Maxx」擁有者「Save Mart Companies」發言人薛爾頓(Jennifer Shelton)表示，商店將繼續要求顧客每次購買雞蛋數量限制為兩盒。

戴維斯加大獸醫學院皮特斯基(Maurice Pitesky)表示，此次禽流感疫情史無前例，是在加州、美國、全球甚至是史上最嚴重的一次。這種病毒已在野生與家養鳥類與哺乳動物中發現，是一種RNA病毒，可以轉化，有驚人變異、移轉與重新吸收的能力。

皮特斯基解釋，禽流感病毒在環境、廢水與乳牛場潟湖等處被發現，也存在乳製品與家禽，顯示其傳染力。當局已找到患病者與家禽或乳製品間聯繫，大多數感染者皆從事與乳牛或家禽相關農業工作。但病毒正隨著野生鳥類遷徙移動。目前有不同類型病毒正在傳播，其中一些病毒最終可能會變得更具傳染或更具毒性。

禽流感 加州 雞蛋

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