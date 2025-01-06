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肉類列菜單遭抗議 純素食連鎖餐廳Sage全線熄燈

編譯陳盈霖／綜合報導
知名素食連鎖餐廳Sage Regenerative Kitchen & Brewery餐廳老闆在IG發文，宣布所有門市，1月5日是最後一天營業 。（取自該餐廳 IG）
知名素食連鎖餐廳Sage Regenerative Kitchen & Brewery餐廳老闆在IG發文，宣布所有門市，1月5日是最後一天營業 。（取自該餐廳 IG）

每日郵報報導，在加州擁有多家分店的知名純素食餐廳連鎖店Sage Regenerative Kitchen & Brewery，因一年之內將肉類加入菜單後，引發活動人士強烈抗議，近期業主宣布關閉所有門市。該餐廳曾是植物性餐飲品牌領導者之一。

該品牌原名Sage Vegan Bistro，去年廚師兼業主英格赫特（Mollie Engelhart）宣布將品牌重塑，且改變經營方向。她將餐廳更名，並在菜單中新增多種動物性食品，此舉引發廣泛批評，甚至激起純素食主義者抗議，更在其中一家餐廳門外組織示威活動。日前這家餐廳宣布關閉，許多過去的顧客趕到欣慰，他們持續抨擊該業主這一決策。

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知名素食連鎖餐廳Sage Regenerative Kitchen & Brewery餐廳老闆在IG發文。（截自 FOX）

該公司在Instagram上發布聲明中寫道，「回顧從2011年開始的旅程，我們記得Mollie和Elias在農夫市場中採購最新鮮的農場直送食材（當時他們尚未結為夫妻）。」「過去14年來，對高品質食品和支持本地小農的堅定承諾，一直是餐廳的核心。然一年前我們面臨巨大挑戰，做出艱難地決定，賣掉自己的家，希望替Sage注入新生命。我們全力投入，將概念轉向再生農業，然儘管付出努力，我們仍面臨同樣困境。」聲明中指出，「1月5日星期天將是我們最後一天營業。感謝這14年來的支持。」

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知名素食連鎖餐廳Sage Regenerative Kitchen & Brewery因加入肉類產品，引發顧客抗議。（取自該餐廳 IG）

這篇貼文的置頂評論來自動物權益組織PETA，他們在回應中寫到「洛杉磯第一家也是最後一家再生廚房，在『再生農業』的幌子下提供經過人道清洗的肉類、奶製品和雞蛋，背叛了動物、地球和善良的顧客。」有人回應道：「我最喜歡的記憶是當同情心和道德出現在菜單上。如今很明顯，你只是找到一種賺更多錢的方法，結果迷失方向。」

英格赫特在接受洛杉磯時報採訪時表示，轉向動物產品的計畫是「專注於採購和推廣再生農業實踐」。去年地球日，這名廚師在IG上發文，宣布將餐廳轉向再生農業。他們開始提供牛肉等肉類及起司和雞蛋，引發顧客相當大的抵制反應。去年6月，活動人士甚至衝入餐廳，丟下假血以示抗議。

英格赫特當時告訴FOX稱，「這些人進入我的餐廳，騷擾顧客與員工」。她還指出，當地所在的迴聲公園（Echo Park）社區犯罪飆升，是她餐廳面臨的最大挑戰之一。

在決定讓餐廳變成非素食餐廳後，她告訴洛杉磯時報，「我對世界的看法與他們相同，我希望純素食社區和再生社區能真正走到一起，因我認為它們是強大的。我希望它能激勵人們在自己生活中，願意在其他事情保持更開放態度」。

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