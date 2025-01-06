加州註冊說客人數較上屆增10%達3245人 創歷年新高

加州議會流動率高及法規制定增多，使註冊說客大增10%至3245人，創歷史新高。（美聯社）

Calmatters報導，加州 在最近一屆會期中，註冊說客（lobbyist）的人數出現自2011年以來的最大增幅。根據州務卿辦公室的數據，2023-24年會期的註冊說客人數較上一屆增加約10%，達到創紀錄的3245人。

資深說客米歇利（Chris Micheli）認為，說客大增，是因為州議會內部的高流動率，導致大量立法助理轉向遊說工作。例如在被稱為2022年「大辭職潮(the Great Resignation)」中，有26名議員選擇不再尋求連任，另有7人因任期屆滿而離職。

此外，州政府機構的法規制定活動增加，激勵支持或反對這些法規的人參與遊說。米歇利說：「一些監管機構，例如加州空氣資源委員會，其規章制定的數量和重要性在近年來不斷增加。」

根據全國州議會會議（National Conference of State Legislatures）的數據，自1990年代中期以來，立法助理的人數幾乎沒有明顯變化。助理人數的多寡，會影響議員撰寫和研究法案的時間。說客人數的增加，意味著現在每位立法助理平均對應至少一名說客。1995年（州務卿辦公室最早的數據）時，是兩名助理對應一名說客。

加州清廉金錢運動（California Clean Money Campaign）執行董事蘭格（Trent Lange）在電郵中表示：「註冊說客人數如此激增，甚至超過立法助理的實際人數，顯示我們的體制已經嚴重傾向於富有利益集團的方向，這些利益集團還主導了競選經費，而不是普通民眾的需求。」

根據加州《政治改革法》（Political Reform Act）的規定，說客必須向州務卿辦公室註冊，並每季度報告其活動。該法律於1974年水門事件後通過，旨在打擊政治腐敗。

法律將說客定義為：透過直接與立法者溝通以影響立法或法規的人，但不包括公開評論。說客可以受雇於公司，也可以作為員工影響政策，但其遊說時間若少於總工作時間的三分之一，則無需註冊。議員和州政府機構的工作人員在離職後，需等待一年才能擔任說客，但立法助理不受此規定約束。

最近這一波說客人數的增幅是自2011年以來最高的一次。2011年時，時任加州州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）簽署了一項法律，要求為州職工和教師退休 基金招募投資 的財務代理人註冊為說客。該法律使註冊說客人數從2010年結束的兩年會期的1237人，幾乎翻倍至2012年的2353人。

說客人數的增長通常伴隨著遊說經費的上升。自2022年以來，各行業和倡議團體每年的遊說支出迭創新高。2024年前九個月，加州議員的遊說支出接近4.2億美元，而2023年全年為4.84億美元，2022年則為4.43億美元。最近的支出增長包括谷歌的夏季遊說活動，旨在影響是否需要向新聞媒體支付內容使用費。

加州公共事務監督組織（California Common Cause）的執行董事斯坦（Jonathan Mehta Stein）指出，有時候，首府社群中的人會忽視這一點。如果選民知道花費了如此巨額資金，往往是為了偏離公共利益的政策決策，他們會感到多麼震撼。而大家原本來到沙加緬度（加州首府、州議會所在）的初衷，是為了在不受恐懼或偏袒的情況下服務公共利益。