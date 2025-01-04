多項教育新法上路 反應兩極

加州 K-12年級學生寒假結束後返回校園時，會發現教育法規方面有許多變化。LGBTQ+學生的隱私被加強保護，美洲原住民 的歷史課程也會重塑，並使基於髮型歧視有色人種變得更加困難。但有不少州民對這些改變不敢苟同，以下大致解說這三項最重大的改變。

舊金山紀事報報導，紐森州長2024年7月簽署禁止學校教職員在認為孩子是跨性別者（transgender）時通知家長，也保護學校教職員在拒絕告知家長孩子性別偏好時免遭報復。

新法是為了回應十幾個學區在短短一年多的時間內，提議或通過的家長通知政策。這些政策「強制」學校教職員在學生要求使用與出生時指定的名字或代名詞不同的名字或代名詞時，或者他們參加為異性設計的活動，或使用為異性設計的設施（譬如廁所）時必須通知家長。

這項1 月1日生效的新法，還為初中和高中的LGBTQ+學生提供額外的資源和支援。反對這項新法的包括河濱縣共和黨眾議員艾賽利（Bill Essayli），他表示會向法庭提出抗告。

另外，用冰棒棍或方糖建造一座西班牙福傳教堂（Spanish mission），曾經是加州四年級學生的常見作業。2016年採用的州課程框架表示，這項「冒犯性」（offensive）的作業無助於學生了解那個時代，特別是遭受西班牙殖民者強迫勞動和染上歐洲致命疾病的加州原住民的經歷。

AB 1821法案是由聖伯納汀諾民主黨眾議員拉莫斯 (James Ramos) 主筆，旨在解決這個問題。當加州下次更新其歷史社會科學課程時—1月1日或之後—本法案要求教學品質委員會與加州原住民部落協商制定課程，其中包括西班牙殖民和淘金時代美洲原住民的待遇和觀點。

AB 1821法案使得以髮型歧視有色人種（包括學生）變得比較困難。新法也澄清了「加州法典」（California Code）中的措辭，取消某種特徵必須與種族「歷史上」而非文化上相關的要求才能受到保護的限制。美國公民自由聯盟ACLU在一封支持信中表示，新法「解決了一種經常被忽視、影響年輕人的種族歧視 形式—基於頭髮質地和保護性髮型（如辮子、髮辮和麻花辮）的偏見」。