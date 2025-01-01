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八年抗戰結束…布裘達成離婚協議

編譯胡立宗╱綜合報導
現年49歲的安潔莉娜・裘莉與61歲的布萊德・彼特，2015年底共同出席紐約活動時的合影。2016兩人開始離婚訴訟，經過八年抗戰，於2024年最後一天宣布已達成共識。 （美聯社檔案照）
現年49歲的安潔莉娜・裘莉與61歲的布萊德・彼特，2015年底共同出席紐約活動時的合影。2016兩人開始離婚訴訟，經過八年抗戰，於2024年最後一天宣布已達成共識。 （美聯社檔案照）

影星安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）2016年因布萊德・彼特（Brad Pitt）家暴要求離婚，2019年時雖獲法官認可婚姻關係消滅，但兩人之間圍繞著財產與監護權的糾紛仍待化解。在2024年的最後一天，兩人透過洛杉磯高等法院發出的聲明指出，兩人已經達成共識，只待一些法律爭議解決後就可斷得一乾二淨。

由於兩人的其他爭議皆委託私人仲裁（private judge）處理，因此外界很難知道詳情。只在法院裁定前後，傳出裘莉因為利益衝突要求更換仲裁，並因此透露裁定事項包括平等監護權。更換仲裁獲得法院同意後，雙方繼續協商，外界也無法得知進度，直到12月31日聲明公布後，才知道這對明星前夫妻終於談妥大部分事項。

裘莉的委任律師James Simon在聲明中指出，她在八年前要求與彼特離婚，之後她與小孩就離開了共同居所，尋求自己與家人的和平與慰藉，聲明只是八年前開始、漫長程序的一環，「說真的，她已經精疲力竭了，因為告一段落而大鬆了一口氣。訴狀也放棄未來的任何配偶經濟支助，只待法院同意後就可生效。彼特未回覆美聯社的詢問。

2016年的離婚聲請源自於彼特據稱對裘莉與小孩家暴。聯邦調查局（FBI）與兒童照護機構都展開過調查，但FBI兩個月後聲明不會再繼續調查，聯邦檢察官也沒有提起公訴。熟知兒童服務的匿名人士2016年告訴美聯社，調查沒有發現虐童事實。美聯社2022年取得大幅刪節的FBI報告顯示，一名幹員取得相當證據，但最後因為各方都不願深究而未提告。

現年49歲的裘莉與61歲的彼特曾經是好萊塢最知名的銀色夫妻，兩個奧斯卡得主共有六名小孩。在八年抗戰中，四個小孩已經成年，不再適用撫養條款；唯二未成年的是16歲的Knox與Vivienne。另外，2024年6月，女兒Shiloh Nouvel Jolie-Pitt聲請移除「Pitt」獲准。

雖然私人仲裁的方式阻止了大部分的消息外漏，但是因為商業買賣，或是兩人受訪，外界還是偶爾會知道一些片段。包括彼特曾經因為裘莉出售法國酒莊的一半而提告，31日的共識也不包括酒莊官司。基本上，兩人都避談離婚，不過彼特在2017年接受GQ訪問時曾提到他有酗酒的問題，但「事後」已經戒酒也接受治療，他也沒有為家暴之事多做辯解。

裘莉 家暴 FBI

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