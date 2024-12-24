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加州未償還疫期聯邦貸款 商業稅負恐增造成當地企業損失

編譯陳盈霖／綜合報導
加州疫情期間債務影響本地企業。（NBC 7）
加州疫情期間債務影響本地企業。（NBC 7）

NBC 7電視台報導，隨著2025年來臨，不少企業正準備應對成本上升。由於加州未能償還聯邦政府在新冠肺炎疫情期間提供的貸款，導致商業稅負恐增加，造成當地企業損失。

聖地牙哥大學（Univ. of San Diego）經濟學教授艾倫金（Alan Gin）表示，疫情期間許多人失業，因企業商家停業並裁員，大量員工申請失業救濟金。為幫助各州應對這種情況，聯邦政府提供貸款來彌補失業救濟金支出的增加。

然而，如今這筆款項恐落在企業主頭上。艾倫金說︰「這筆款項原本預計是需償還的，加州並未及時償還，然聯邦政府要求收回這筆貸款，同時規定『若不償還，每位員工的薪資稅將上調21元』」。

艾倫金指出，歷史上，加州的失業基金一直處於不足狀態，相較於基金支付的金額，州政府從中收取的資金不足，導致失業基金負債，這筆基金結構急需調整。

聖地牙哥業主們對新增的成本表達不滿。在貝爾蒙特公園（Belmont Park）經營Mission Beach Rentals的加德納（Matt Gardner）說︰「它直接影響我們可雇用多少員工，及我們可提供多少工作時間，這對創造就業的社群帶來最直接影響。」

加州疫情期間債務影響本地企業。（NBC 7）
加州疫情期間債務影響本地企業。（NBC 7）

加州 貸款 聯邦政府

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